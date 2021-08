Alberto F se defendió por el FMI y chicaneó a Macri por sus vacaciones

El presidente Alberto Fernández lanzó este lunes duras críticas contra el ex mandatario Mauricio Macri y afirmó que él no se tomó “ni un día de vacaciones” desde que inició su mandato, al tiempo que criticó que “todavía hable” tras haber endeudado al país ante el FMI y otros acreedores.

“No me tomé ni un día de vacaciones, no me fui a la playa ni un día. Muchos me critican las ojeras, pero no tengo más opción que trabajar así”, resaltó Fernández durante un acto en San Juan, al hacer referencia a su antecesor.

El mandatario nacional apuntó al líder del PRO y reclamó: “A veces decimos esto no debió haber pasado (errores del Gobierno), pero que nada de eso nos haga olvidar lo que vivimos hasta el 10 de diciembre de 2019. Tuve que arreglar una deuda que dejaron en default, tuve que ir a discutir acreedor por acreedor”.

“Ahorramos 37 mil millones de dólares, y ahora estoy discutiendo con el Fondo (Monetario Internacional) por un contrato que se firmó en una noche en Olivos que le costó 44 mil millones de dólares. Cuando llegué yo dije ´No quiero más plata´, porque originalmente era de 57 mil millones de dólares’, destacó”.

“Para el mundo entero el Fondo ha dispuesto 50 mil millones de dólares, y alguien en Argentina tomó un crédito por 57 mil millones de dólares y todavía habla, es muy impresionante”, se quejó Fernández.

Sostuvo: “Muchos de los que tomaron esta deuda ahora me dicen que hay que arreglar con el Fondo. Yo con el Fondo no voy a arreglar en ninguna cena, voy a defender los derechos de los argentinos”.

Durante su visita a San Juan, reiteró que durante una charla con Macri éste le dijo que iban “a morir los que se tuvieran que morir”, pero que “lo importante era que la economía no parara”.

“Nosotros optamos por la vida, con consecuencias que no pudimos evitar, que significaba que la economía se complique”, indicó el Presidente.