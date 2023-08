Aníbal F llamó a “buscar los votos de todos” para las elecciones de octubre

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró este martes que el peronismo “tiene chances” en las elecciones generales de octubre, llamó a buscar “los votos de todos” y destacó al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, como “el hombre más indicado para gobernar en este momento la Argentina”.

“Hay que ir a buscar los votos de todos. Hay que ir a cada uno de los lugares y espacios para llamar la atención del electorado y que vuelvan a formar parte de esta discusión”, afirmó Fernández en declaraciones a la prensa en la puerta del ministerio.

El ministro sostuvo que el peronismo “tiene chances” para las elecciones generales de octubre y destacó que cuentan con “una posición muy clara, una campaña definida y el hombre más indicado para gobernar en este momento la Argentina” en referencia al candidato Sergio Massa.

“No hay nada que revertir. Estamos en los tres tercios. Hay que llegar al final, dar la pelea y ver cuál es la respuesta del electorado”, agregó.

El funcionario sostuvo que “no hay una estrategia de confrontar” con el otro candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y al ser consultado sobre si habría que sumar al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ampliar el electorado, Fernández sostuvo que “eso lo decidirá Sergio en su campaña”.

“Hay que decir orgulloso lo que hizo y preocupado si no llegó con todo lo que se necesita. Fue una buena gestión. No logramos dar vuelta la inflación, pero no me olvido de dónde arrancamos”, puntualizó.

Finalmente, Fernández analizó que “se cometió un error de no haber explicado la barrabasada que encontró el presidente Alberto Fernández después del Gobierno de Mauricio Macri”.

“No hay que pedir perdón porque eso se hace cuando uno hace las cosas mal o sin ganas de resolver. No lo siento así”, completó al responder sobre la última conferencia de prensa brindada por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien se disculpó ante los ciudadanos tras las elecciones primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO).

Con información de la agencia Télam