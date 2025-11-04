Antes de viajar a los EEUU, Milei suspendió el radar espacial de China en San Juan

El Gobierno nacional canceló el proyecto del radiotelescopio argentino-chino que caducó en junio, marcando un giro en la política exterior hacia Estados Unidos.

El Gobierno Nacional suspendió el proyecto del Radiotelescopio Argentino-Chino (CART) que China planeaba instalar en la localidad de El Leoncito, provincia de San Juan. La cancelación se produjo debido a que el convenio que permitía su construcción caducó en junio y no fue renovado, en un movimiento que refleja el giro de la política exterior argentina hacia el alineamiento con Estados Unidos.

Detalles del proyecto cancelado

El observatorio espacial era impulsado por la Academia de Ciencias de China en conjunto con el Observatorio Astronómico «Félix Aguilar» de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET. Formaba parte de una red global para el monitoreo del espacio y, con un reflector de 40 metros, tenía un alcance superior al de la antena que China opera en Neuquén. La inversión estimada para el proyecto alcanzaba los 350 millones de dólares.

La planificación inicial surgió en 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner, mediante un trabajo cooperativo que según la Universidad Nacional de San Juan mostraba el resultado de más de 30 años de labor científica entre Argentina y China. En diciembre de 2024, la gestión de Javier Milei ya había detenido el ingreso de equipamiento enviado desde China para la base en San Juan por presuntas «irregularidades» en la documentación.

Reacciones y contexto

La Universidad Nacional de San Juan se pronunció en contra de la decisión del Gobierno Nacional, argumentando que el proyecto estaba basado en un trabajo cooperativo «genuino» que representaba décadas de colaboración científica bilateral. El único radar chino que permanece en el país es el situado en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, que también enfrentó una solicitud de inspección por parte de Nación.

La cancelación del radar se vincula directamente con el giro en la política exterior del gobierno de Milei hacia un mayor respaldo a Donald Trump y los Estados Unidos. Esta decisión se produce en un contexto donde el gobierno argentino busca consolidar su alineamiento internacional con Washington.

Próximo viaje de Milei a Estados Unidos

Javier Milei volverá esta semana a Estados Unidos para participar de una nueva edición del America Business Forum en Miami, representando su viaje número 14 al país norteamericano desde el inicio de su gestión. El mandatario estará acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La cumbre, que se desarrollará el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, reunirá a figuras como Donald Trump, Lionel Messi, Rafael Nadal y ejecutivos de primer nivel como Jamie Dimon de JP Morgan y Ken Griffin de Citadel. Milei expondrá el 6 de noviembre en una entrevista pública realizada por Bret Baier, presentador de Fox News cercano a Trump.

Aunque desde la Casa Rosada y la Casa Blanca evitan confirmaciones formales, no se descarta un encuentro informal entre Milei y Trump durante el foro. La comitiva argentina también trabajará en la organización de reuniones con ejecutivos de fondos de inversión y empresarios del sector tecnológico.