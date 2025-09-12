¿Apoyo de Moyano a Milei?: cerró una paritaria por debajo de la inflación

Camioneros cerró la paritaria semestral y el anuncio lo hizo el Ministerio de Capital Humano. Hugo Moyano pactó un aumento del 3,3% en tres tramos desde este mes hasta febrero de 2026.

El sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano cerró un incremento salarial semestral, en escalas, que regirá hasta febrero del 2026 que estará por debajo de la inflación, como pretende el Gobierno nacional para tener controlada a la inflación.

El entendimiento, informado por el Ministerio de Capital Humano que monitoreó el desarrollo y desenlace de las negociaciones a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vuelve a presentar aumentos por debajo de las previsiones de inflación.

Por debajo de la inflación

El convenio contempla un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero. Las cifras quedan por debajo de la inflación oficial que ronda el 2% mensual promedio.

Además, se pactó que se otorgará una suma no remunerativa de $25.000 por única vez que se abonará en el mes de septiembre, y que se incorporará a los salarios básicos por un valor de $22.000 a partir de octubre.

Las partes acordaron reunirse nuevamente en diciembre de este año para evaluar actualizaciones sobre los convenios colectivos de trabajo.

‘Logro’ para Capital Humano

“Este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”, dijo el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.

Vale recordar que en la paritaria previa Camioneros también se había ceñido al cepo salarial del Gobierno. En esa oportunidad la historia terminó con la caída en términos reales de los haberes y el reclamo de reapertura paritaria. Sin embargo, ahora la historia vuelve a repetirse.

Con información de agencia Infogremiales