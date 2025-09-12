Causa Cuadernos: empresario que confesó coimas al gobierno de Cristina Kirchner ofrece $510 millones de «reparación»

El empresario Benjamín Gabriel Romero, de la empresa EMEPA, ofreció este viernes $510.298.166 como «reparación integral» para extinguir la acción penal en su contra y evitar el juicio oral en la Causa Cuadernos.

Este ofrecimiento se da a pesar de que Romero, en su momento, confesó como arrepentido el pago de coimas por USD 600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión de la Hidrovía.

La propuesta de Romero forma parte de una estrategia conjunta de unos 40 empresarios que, en una audiencia vía Zoom ante el Tribunal Oral Federal 7, buscan eludir el juicio que comenzará el 6 de noviembre contra la expresidenta y otros 73 imputados.

Según el diario La Nación, los empresarios apuestan a la figura de la «reparación integral del daño» prevista en el Código Penal. Según la agencia Noticias Argentinas, la suma total que estos empresarios están dispuestos a desembolsar asciende a casi 8 millones de dólares.

Los pagos de Romero y la «reparación» ofrecida

El monto de $510.298.166 que ofreció Benjamín Gabriel Romero corresponde al monto embargado en su contra ($100.000.000 al confirmar su procesamiento en diciembre de 2018), actualizado por la Tasa Activa del Banco Nación.

Confesión por la Hidrovía: En su declaración como arrepentido, R omero admitió el pago de coimas por USD 600.000 para asegurar la renovación de la concesión de la Hidrovía . Este fue uno de los puntos centrales de su colaboración con la justicia.

. Este fue uno de los puntos centrales de su colaboración con la justicia. Otros pagos ilegales: Además, el empresario confesó que entregaba aproximadamente un 15% de los subsidios al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y un «retorno adicional» anual de 500.000 dólares para mantener la concesión de Ferrovías, una concesión que el gobierno kirchnerista amenazó con rescindir en 2018.

La aceptación de esta «reparación integral» no implica una admisión de responsabilidad o culpabilidad penal por parte de Romero, sino que busca una solución alternativa al conflicto para evitar el juicio oral y las posibles consecuencias de una condena.

Debate judicial y oposición de la UIF

La propuesta de los empresarios será evaluada por los jueces del Tribunal Oral Federal 7: Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Sin embargo, la iniciativa enfrenta la fuerte oposición de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuará como querellante y ya adelantó que se opondrá a esta vía de resolución.

La fiscal federal del caso, Fabiana León, también hará pública su postura en la audiencia. Aunque las defensas argumentan que la aceptación de la reparación integral depende exclusivamente del tribunal, precedentes judiciales, como el caso de Luciano Di Cesare, han establecido que el consentimiento del Ministerio Público Fiscal es «importante» e incluso «lógico» en delitos que involucran estafas contra la administración pública.

La audiencia de este viernes es un momento crucial para la Causa Cuadernos, ya que definirá si un grupo significativo de empresarios logra sortear el juicio a cambio de una compensación económica, o si deberán enfrentar las acusaciones junto a Cristina Kirchner y los exfuncionarios.