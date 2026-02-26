ARCA recategoriza de oficio a monotributistas por las billeteras virtuales y el Gobierno aclara

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lleva adelante el habitual proceso semestral de recategorización de oficio de monotributistas basado en el cruce de datos de los movimientos en billeteras virtuales.

La acción del ente es notificada a los contribuyentes mediante el domicilio fiscal electrónico al detallar que “producto de los controles sistémicos que efectúa el organismo, a partir de la información obrante en nuestros registros, hemos detectado que la categoría que reviste actualmente resulta inexacta, por lo que se procederá a recategotizarlo de oficio”.

ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE MONOTRIBUTO Y BILLETERAS VIRTUALES



Esto es FALSO.



Como todos los años, ARCA habilita la recategorización semestral del monotributo. Es un procedimiento habitual y previsto por la normativa vigente.



El monitoreo que realiza ARCA estudia las diferentes operaciones en cuentas digitales y las contrasta con la facturación declarada. En caso de detectar ingresos por encima del límite permitido en la categoría vigente, se activa la recategorización automática.

El punto conflictivo con los contribuyentes radica en que diferentes testimonios aseguran que la fiscalización sistémica no distingue entre ingresos por actividad económica y otras transacciones personales, por lo que las quejas se multiplican.

Desde el Gobierno, mediante la Oficina de Respuesta Oficial, salieron a negar que el procedimiento de ARCA utilice transferencias personales para recategorizar indicando que “lo que se informa y se analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR, tal como figura explícitamente en las notificaciones enviadas” y remarcaron que “se miran cobros, no transferencias”.

