Luis Juez justificó su voto en sentido opuesto al 2010 acerca de la Ley de Glaciares: “No soy falso”

El senador nacional de La Libertad Avanza Luis Juez explicó la razón por la cual votará este jueves la reforma a la Ley de Glaciares de modo diametralmente opuesto a cómo lo había hecho en 2010 cuando se sancionó la iniciativa, y aclaró que no se considera a sí mismo “un falso, un cínico ni un hipócrita”.

“Esta ley no vulnera ninguna de las garantías que en aquel momento se consagraron. Digo esto para los que hacen terrorismo ecológico”, lanzó el cordobés, recientemente incorporado a las filas libertarias.

“No soy un falso, un cínico ni un hipócrita. Hace 16 años yo levantaba la mano y lográbamos tener un estándar básico y mínimo. 16 años después, sin borrar el codo lo que escribía con la mano, apoyo esta ley que le devuelve a las provincias la autonomía que le corresponde respecto a sus recursos naturales y hacerlo con arreglo a lo que votamos en el 2010”, argumentó.

Juez recordó que aquella votación se ganó 35 a 33 y que apuntó que la mayoría de los senadores del peronismo habían “votado decididamente en contra”.

“Hoy pareciera que vivieran en un iglú en medio de un glaciar, rodeados de pingüinos. Todos defensores de los glaciares y de los periglaciares pero en aquel momento votaron decididamente en contra. Esto parece un campeonato de hipocresía y de cinismo”, comentó durante la sesión en la Cámara alta.

En la misma línea, siguió: “Todos los que votaron en contra hoy se han convertido en pequeñas aves australes. Viven en el glaciar”.

Sobre la votación del 2010 declaró que “no se arrepiente” y que tiene “el cuero duro como una tortuga” para afrontar las críticas por su cambio de postura.

“Nos llenamos la boca diciendo que la Argentina necesita generar empleo pero cuando lo hacemos, empezamos con un montón de peros. Ahora resulta que somos todos pingüinos”, disparó Juez sobre las contradicciones de algunos representantes del peronismo que también cambiaron de opinión sobre el tema.

“Logramos llegar a los 35 con un grupo de senadores del oficialismo que habían acompañado la medida, y otros tenían un discurso provincial monstruoso, que decían que los recursos naturales son de las provincias y que era una ley porteña”, recordó finalmente.

Con información de la agencia Noticias Argentinas