Argentina, el libro de los secretos

Aquel que pudo ver la película que titula ésta nota (con Denzel Washington) ya sabrá de que estamos hablando.

Un libro buscado y querido en todo el planeta, lo lleva un hombre «caminante» en su mochila y vive toda clase de aventuras, hasta que llega al Destino final…

Ésto nos inspiró para hacer este análisis, porque se muestra un mundo «arrasado», un planeta sin rumbo, una sociedad devastada por la pobreza, la destrucción y el olvido; en dónde un «libro» (que revela los Secretos de la Vida) es llevado por un hombre que ha sido llamado a cuidar el último ejemplar que existe .

En ese instante pensé «el Hombre en el mismo nivel que es constructor, soñador, capacitado para crear cualquier cosa, lo más y lo menos imaginable, en la misma medida es autodestructivo, se corrompe y atenta contra sí mismo…»

No VALORA la vida, lo que tiene, lo que construyó y comienza actitudinalmente en un proceso inverso, que concluye en la autodestrucción…

¿Se puede evitar? ¡Por supuesto! ¡pero como lo hacemos?

Como los enfermos de una adicción, lo primero es «darse cuenta» que es así, lo segundo es «evitar contagiarse» y lo tercero es «actuar en consecuencia, sabiendo, siendo «consciente» de que cualquier cosa que hagamos, conlleva una «acción-reacción» a favor o en contra…

Este mundo no es para los «vivos» como históricamente nos han hecho creer, es para los «despiertos» (que es otra cosa) y todos aquellos que «duermen el sueño de los inocentes», caen en las garras de los buitres, de los inconscientes, de los inescrupulosos y lamentablemente, el resultado es negativo…

El DÍA que comprendamos para que estamos aquí, será el día que «despertemos del letargo», miraremos para atrás, analizaremos todo lo bueno y malo que hemos hecho y allí nuestra Conciencia nos jugará una buena pasada y habremos descubierto lo «equivocado y confuso» que hemos sido, que hemos actuado y realizado como Seres Humanos; cuando eso pase, actuaremos diferente, habrá una «reacción positiva» y revelaremos el «secreto» más importante de la vida que una gran mayoría parece todavía no conocer (que está ante nuestra «vista» y no lo vemos): «El Humano es Creador del Mundo que construye»…

No tiene la «culpa» nadie o si se quiere la tenemos TODOS!

NO HAY QUE BUSCAR CULPABLES «AFUERA», hay que encontrar la respuesta dentro nuestro…

Lo dice una candidata a presidente actualmente, «tenemos un país rico, con todo, pero los Argentinos no tenemos nada…».

Todo un mensaje, cómo ésta elección que viviremos en Octubre «Todo o Nada»; acción y reacción, voto la construcción o voto la «nada»; actúo constructiva o destructivamente; quiero salvar el país o desvastarlo definitivamente…

Hay «bisagras» en la vida, que marcan el Destino de los países, los que se «despertaron» actuaron bien y construyeron para adelante, se «salvaron», hicieron un país «vivible»; los que NO SE DESPERTARON se dejaron seducir «por el lado oscuro» y cayeron en la pobreza extrema en un territorio rico y con potencialidades (tenemos ejemplos concretos como Venezuela, Bolivia y países de Centroamérica y ahora Argentina?).

Bueno, llegó nuestro momento…

Es AHORA, más de lo mismo, salto al «vacío» o previsibilidad…

Vos decidís, pero no olvides que te lo avisé, la culpa será de TODOS, incluíte, votes o no serás responsable del futuro territorio y el Destino de la sociedad…

No comparto ésta «visión» que hay hoy (hay gente que lo dice abiertamente) que «explote todo por el aire», ¿Para que, si ésta situación ya la vivimos? O nos olvidamos del 2001, del «que se vayan todos»? y no conseguimos nada…

Que «explote todo» no soluciona nada, no sirve, no crea, no construye; justamente hay que apostar por lo contrario, por aquellos que le quieran poner el «pecho» a la situación…

Tengo la imagen en mi cabeza de estar en un barco que se hunde, hay gente que salta por miedo, hay gente que no lucha por estar resignado y hay gente que intenta tapar los huecos para no hundirnos definitivamente… me identifico con esa gente, la que está dispuesta a LUCHAR para que ésta realidad no sea la que no espere mañana…

«Soñador»? Puede ser.. no quiero ver mi país «devastado», no quiero que quede un solo libro en el mundo, confío que con el último suspiro nos «despertaremos» y decidiremos trabajar TODOS JUNTOS para salir fortalecidos de la penuria…

Tenemos una «misión» que no es «imposible», pero no depende de los «otros», depende de uno mismo… ¿Que país querés dejarle a tus hijos, a las nuevas generaciones? Hoy los chicos quieren «romper todo», nosotros (los adultos) tenemos que transmitir que queremos «construir todo», con vos, con vos, con vos, con TODOS! porque «todos» somos TODOS; sin grieta, sin miedo, sin diferencias entre nosotros…

Para pensar.

¡¡Hasta la próxima!!

Por: Pablo Rennella (Analista Político)