«Massa y su desesperación: oportunismo electoral cuando nunca pensó en los trabajadores»

Juan Bautista Alberdi enunciaba:

“El gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia. No ha sido creado para hacerse rico, sino para ser guardián y centinela de los derechos del hombre, y uno de esos principales derechos es el derecho al trabajo”

Estas afirmaciones demuestran la importancia no solo del derecho al trabajo sino también su significación en la estructura tributaria de nuestro país, siempre se ha considerado como base del tributo a la renta del trabajo personal, y aquí hay aclarar dos cuestiones.

La primera es cuando comenzaron los trabajadores a pagar impuesto a las ganancias. A fines de diciembre de 1973, Perón envió y aprobó la reforma tributaria que incluyo a los trabajadores en el impuesto a las ganancias como siguió enunciando los gobiernos kirchneristas siempre, en nombre de la “distribución de la riqueza”. Raro que las organizaciones gremiales y sindicales no hayan criticado y efectuado marchas como hoy nos tienen acostumbrado.

Acá comenzaron a perder el poder adquisitivo los bolsillos de los trabajadores y como si fuera poco por ley 20.631 el gobierno de turno de Perón y Gelbard hace sancionar el famoso impuesto regresivo del IVA, desde el 1 de enero de 1975. Violando un principio tributario básico donde la primicia es primero es necesario vivir y luego tributar. Y más aun la concepción del principio constitucional de que el salario o el trabajo personal tiene un carácter totalmente alimentario.

Asimismo cabe recordar a cualquier político o economista la premisa de que EL INGRESO ES IGUAL AL CONSUMO MAS EL AHORRO. por ende cabe preguntarse a que se considera Ganancia en los trabajadores y autónomos. Ya que lo que ganan lo consumen o ahorran y por ende ya pagan impuesto por esos ítems. Nos preguntamos ¿deberíamos redefinir que es ganancia?

El proyecto de ley que enviara el Poder Ejecutivo Nacional, y tratara prontamente y como objetivo es mejorar la situación de los trabajadores, es difícil estar en contra de ello, pero si es cuestionable los tiempos y las formas de los artículos 23 (deducciones) y 90 (Tabla de los distintos % a pagar ganancias )

Creo que los que analizamos Políticas Tributarias , tendríamos que preguntarnos si no debería derogarse el impuesto a la ganancia al trabajo personal y jubilaciones. Ya que uno termina pagando ganancias por los consumos no deducibles, como vestimenta, gastos escolares, médicos, esparcimiento entre tantos, los cuales ya abonan no solo impuestos a los consumos sino que generan fuente de trabajo y utilidades que terminan pagando los terceros.

Cuando criticamos el COSTO FISCAL que esto generaría no se analizan dos variables importantes, SI EXIGIMOS PARA QUE NO SE PAGUE EL TRIBUTO, QUE CADA CIUDADANO EXIJA EL COMPROBANTE EN CADA COMPRA POR MINIMA QUE SEA, Y ESTAS SER ENTREGADAS A LA AFIP, PODRIAMOS COMPENSAR AL COMBATIR LA EVASION IMPOSITIVA QUE HOY RONDARIA APROXIMADAMENTE ENTRE UN 40/45%. PERO ESO NADIE LO MENCIONA.

Hoy no se cumple con los principios establecidos en el artículo 4 de la

Constitución Nacional, “de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General”.

Cabe aquí recordar que la Corte Suprema de la Nación ha interpretado que este principio debe entenderse en función a la capacidad económica de los habitantes. Esto justifica la aplicación progresiva del impuesto a las ganancias.

Hoy los trabajadores tanto en relación de dependencia como independientes pagan ganancias por lo que comen, visten, remedios, útiles escolares, libros, alquileres para vivienda, por la luz, el gas por todo tipo de consumo que hagan para poder vivir dignamente. Entonces a ESO PODEMOS LLAMAR GANANCIAS, creo que el oficialismo perdió el rumbo en este aspecto.

Finalizando daremos un claro ejemplo por ejemplo solo basta ver que entre el año 2006/2009 se presentaron 5 proyectos respecto al tema que tratamos. y solo se consiguió eliminar el art 23bis la famosa tabla de Machinea que era totalmente regresiva.

PARECE QUE EL MINISTRO – CANDIDATO RECIEN SE DA CUENTA DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS TRABAJADORES AL IGUAL QUE LAS ORGANIZACIONES SINDICALE QUE HICIERON UN SILENCIO DURANTE TODO ESE TIEMPO. HABRIA QUE PREGUNTARLES . Pero lamentablemente solo

consideran lo que ellos quieren y cuando así lo desean sin hacer un estudio profundo y técnico como hoy todo termina en un tramite exprés. Pobre nuestro país que no pueda tener seguridad Jurídica en materia tributaria como política de estado. Pero la soberbia lamentablemente tiene oídos sordos.

Como decía Joseph A. Schumpeter , en 1954 “El espíritu de la gente, su nivel cultural, su estructura social, los trazos de su Política, todo esto y más está escrito en su historia fiscal […]. Aquél que sepa Escuchar este mensaje podrá entender el trueno de la historia mundial más Claramente que ninguno”

Esperemos poder lograrlo y hacer la tan temida reforma tributaria global, eliminando la renta del trabajo personal la famosa cuarta categoría y hacer de ello una política de estado.

Por: Dr. Luis Alberto Galvalisi, Contador Público – Lic. En Administración-Diputado Nacional (M.C.) lgalvalisi@gmail.com