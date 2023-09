Argentina es parecida a la serie «El hombre que volvió de la muerte…»

Finalizaba la década del ’60 y Narciso Ibáñez Menta inmortalizaba una de las series más vistas de Argentina y Latinoamérica, en toda su historia (una especie de Frankenstein del Cono Sur) llamada «El Hombre que volvió de la Muerte» (1969) y tuvo tanto éxito que fue «remozada» años después (2007) con éxito también, pero más moderado.

El hecho es que en Argentina se resisten a hablar de «muerte», parece un tema «tabú», lo dibujan con otras expresiones como: «en terapia intensiva, en coma profundo o casi hundido»…

Pero lo cierto que el Argentino ¡está…muerto!

Y entonces hay que preguntarse ¿Cuando uno se considera «muerto en vida»?

Cuando ya no tiene motivación de nada, está totalmente resignado, ya no quiere luchar, se conforma con lo que vive y espera casi sin esperar nada más, la «muerte» que ya llega…

«Muerte del argentino»

Ésta es la Argentina de hoy, la única explicación que tengo, para poder sostener que un «Milei» con una «motosierra» tenga la mayoría de los votos en una PASO; que un Massa tenga intención de «voto», siendo el Ministro de Economía actual, con el desastre que están dejando, inflación, déficit, dólar, precios, todo por las «nubes», en los peores números de la Historia Económica del país y ¿hay gente que lo quiere votar? Parece de «locos»,

O tro aspecto que me revela la «muerte» literal del Argentino, es que se acabó la rebeldía . ¿Dónde están los cacerolazos, la gente en la calle o solamente pasa cuando nos tocan los ahorros? Bueno, les comento que éste Gobierno devaluó tanto el peso (1000%) que nuestro dinero no vale nada, tanto es así, que los vecinos (Chile, Uruguay, Brasil) inundan las calles de Argentina «por lo barato que les sale todo» y a nosotros nos cuesta una «fortuna» (¿Les suena la Venezuela que nos contaban los venezolanos que se vinieron a vivir aquí, pensando que Argentina era otro «país» y descubrieron que iba por el mismo camino?).

En fin… ya vivimos el «Que se vayan todos» y ahora vamos por otra épica, «rompamos todo»? Que ganamos con eso?

Yo me lamento cuando escucho a padres decir «yo voy a votar a Milei, porque mi hijo lo va a votar»…

¿Dónde está la «enseñanza» del valor de la lucha, de lo que nos costó la Democracia, de que el hijo siga al padre y no al revés?¿Dónde quedó eso?

Y vos cómo padre te vas a resignar a votar a una persona que no tiene equipo, no tendrá Congreso (porque con toda la «furia» alcanza los 60 Diputados) cuando el total son 257, no tendrá gobernadores de su mismo partido, no tendrá legisladores (porque en todas las Provincias La Libertad Avanza, salió 4to, 5to) y aparte Milei no avaló a muchos de los candidatos que se erigieron en seguidores de su figura… así que, votar a un candidato «vacío de contenido» ¿qué sentido tiene?

«Romper todo» ya lo hicimos, con el «que se vayan todos» y que conseguimos…? El Populismo más extremo que se conoce, que estamos viviendo y sufriendo hoy ¿eso queremos?

Porque vuelvo a repetir: «solo» nadie puede hacer nada.

Necesitás equipo, honestidad, ideas, ganas, decisión, compromiso con tu gente, motivación por hacer algo por ese Argentino que está en su lecho de muerte!

Nunca voy a olvidar a ese empresario Japonés que una vez me dijo: «Dejen de chocar la Ferrari que tienen como país» ¡y tiene razón! Porque la chocan los políticos, pero también la choca la sociedad cuando vota.

Votar con la cabeza

Por una vez, votemos con la cabeza! Ni con el bolsillo, ni con la emoción …votemos pensando cuál es el gobierno que más nos conviene, que cambie ésta realidad (con poder real) y que finalmente, nos «traiga de la muerte» y nos haga DESPERTAR del largo letargo de la desazón, desesperanza y resignación…

No es con una «motosierra» que vamos a poder hacerlo.

Es con la decisión de volver a la «Cultura del Trabajo, del Esfuerzo, de la Dedicación, de la Alegría…»

Quemar el Banco Central, motosierra (Milei).

Más de lo mismo, «plan platita» e inflación (Massa).

Un país ordenado, un plan para salir del subsuelo (Bullrich).

Un país federal y equilibrado (Schiaretti).

Esas son las propuestas hoy, después, como salgan las elecciones, sabremos que quieren los argentinos para los próximos años. ¡Hagámonos cargo todos! Votar en blanco no es una opción, porque beneficias al que saque la mayoría…

Y a los gremialistas les digo, tuvieron todos éstos años para quejarse, ahora tendrán que «tirar del carro» sino quieren que sus trabajadores los desconozcan.

Argentina quiere cambiar y ojalá sea para el camino correcto… 👌

¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (Analista Político)