Argentina: «La vida es una moneda…»

Esta frase que inmortalizó una canción de Juan Carlos Baglietto es la fiel descripción de adonde puede ir nuestra vida…

Puede caer «cara o seca» o podemos hacer que caiga de un lado o podemos hacer que se mantenga en equilibrio (que es lo más difícil).

Los Argentinos vivimos «apostando» a «todo o nada» y no está mal, porque si nos sale bien, estamos «allá» (arriba) pero generalmente hace años, que nos sale mal…

En la última década nos fuimos al «fondo del mar» (un amigo recientemente me dijo «yo no estoy muy de acuerdo con lo que vos escribís» y yo le respondí «está bien! Cada uno vé el vaso como lo quiere ver, pero contra la estadística y los números, no se puede discutir») y los nuestros, en todos los órdenes han sido calamitosos… Entonces, ¿A quien van a convencer aquellos que nos llevaron al abismo, que hoy son la «salvación»?

Y además, ponen todos los «palos en la rueda» para que el país no arranque…

Entonces, a un fanático, a uno que no piensa, que no tenga experiencia política, que no analice los números (como otros que si lo hacemos) quizás los pueden convencer, pero aquellos que SABEN, QUE CONOCEN, que tienen una cierta experiencia político – social, no hay forma, que nos puedan decir «que hacer» cuando hicieron los mas grandes desastres de toda la historia; además, se robaron TODO, y todavía esperamos la Justicia, que no llega…

Cuando cae «cara»: Todo es felicidad, alegría, conseguís un buen laburo, una buena compañía y pareciera ser que «todo es color de rosa», no te falta nada y sobretodo, ves la vida «Bella».

Cuando cae «seca»: Todo sale mal, no conseguis lo que querés, no hay objetivos, aparecen malas compañías, todo es «color negro» y no parece haber salida…

Cuando cae de «canto»: El equilibrio «justo» de alegrías y tristezas; no tiras «plata al cielo» pero vivís, podés darte un «gustito» de vez en cuando, tu pareja es ÚNICA y si hay diálogo, mucho mejor, cuando vienen las «malas» están «codo a codo» y si todo se vuelve negativo tenés la fortaleza de seguir adelante…

Lo más difícil de TODO es tener, poder conseguir ese equilibrio que no te haga pensar que sos el MEJOR de todos (cuando todo te sale bien) ni el PEOR de todos (cuando todo te sale mal).

La Humildad cuando supera a Ego, la Alegria cuando supera a la Tristeza, la Solidaridad cuando supera al Egoísmo, te hace Ser un mejor Ser Humano…

Cuando conseguimos ese «equilibrio» tu vida se ilumina y empezas a destilar LUZ a los que te rodean…

La «Vida es una Moneda» quien la rebusca…la tiene…

No hablo del «vil metal», hablo de la «Luz de la Esencia»… Para ser una Sociedad mejor tenemos que conseguirla…

Sino la tenés, búscala y la vas a encontrar… Pero no «afuera», sino «adentro»…

(Para entendidos) Hasta la Próxima!

Por: Pablo Rennella (Periodista de Córdoba)