Artemis II despegó en Florida, la 1ra misión tripulada que orbitará la Luna tras más de 50 años

Artemis II despegó en Florida, la primera misión tripulada que orbitará la Luna luego de más de 50 años. Foto: Gentileza: NASA

La misión Artemis II, que marca el primer vuelo tripulado de la NASA a la órbita lunar después de más de 50 años, despegó esta tarde desde del Centro Espacial Kennedy, en el estado de Florida, Estados Unidos.

La nave espacial lleva a bordo a una tripulación integrada por Reid Wiseman, comandante; Victor Glover, la primera persona afrodescendiente, Christina Koch, la primera mujer, y Jeremy Hansen, primer canadiense, en viajar más allá de la órbita terrestre baja.

La misión, que tardará unos tres días en llegar a su destino, no aterrizará en la superficie lunar, pero marcará un hito porque será la primera desde que el Apolo 17 viajó en 1972. Luego, los astronautas volarán alrededor de la Luna, probando las capacidades de navegación y comunicación de la nave Orion en el espacio.

MENSAJE DE TRUMP

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que con el lanzamiento de Artemis II, la nave espacial con la que Estados Unidos volverá a orbitar la Luna “estamos ganando, en el espacio, en la Tierra y en todas partes: económica, militarmente y ahora, más allá de las estrellas”.

“Artemis II, uno de los cohetes más potentes jamás construidos, lanzará a nuestros valientes astronautas más lejos en el espacio profundo de lo que ningún ser humano ha llegado jamás”, enfatizó el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en la red Truth Social.

“Estamos ganando, en el espacio, en la Tierra y en todas partes: económica, militarmente y ahora, más allá de las estrellas ¡Nadie se nos acerca! Estados Unidos no solo compite, domina, y el mundo entero está observando”, agregó.

Trump finalizó su mensaje dirigido a la tripulación del cohete: “¡Que Dios bendiga a nuestros increíbles astronautas, que Dios bendiga a la NASA y que Dios bendiga a la nación más grande que jamás haya existido, los Estados Unidos de América!”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas