Otro escándalo de Manuel Adorni: Aseguran que la Justicia investiga un posible viaje a Hawái

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue en el centro del ojo de tormenta y esta vez es por la información que indica la posibilidad de que haya viajado a Hawái en un vuelo privado, según informaron en dos señales de noticias.

La noticia se conoce el día en el que el Gobierno confirmó que el ministro coordinador no dará una conferencia de prensa este miércoles.

¿Viajó Adorni a Hawái?

En la señal de noticias A24 emitieron un informe sobre la posibilidad de que Adorni haya viajado a Hawái, en un vuelo privado, como el que hizo a Punta del Este.

Esa información la tomó Jorge Rial en C5N y puso al aire en su programa las frases que dijo la periodista Lucía Salinas en A24: “El fiscal Gerardo (Pollicita) se está preguntando si Adorni viajó a Hawái” y agregó que en Comodoro Py esperan los informes de migraciones.

Fiscal citó a la escribana que intervino en la compra del departamento

El fiscal federal Pollicita dio el primer paso en una investigación que busca desentrañar la ingeniería financiera detrás de las recientes adquisiciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni: citó a declaración testimonial a la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

Nechevenko no es una figura circunstancial en la trama de compra de propiedades. Es la profesional que dio fe en la escritura de compra del departamento que Adorni adquirió el año pasado en el barrio porteño de Caballito, y quien también intervino, exactamente un año antes, en la compra de una propiedad en el exclusivo country Indio Cua a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

El foco de la Justicia se posa sobre una anomalía que desafía la lógica del mercado inmobiliario actual. Según los registros públicos, Adorni compró el inmueble de Caballito por un total de 230.000 dólares. Sin embargo, la mayor parte del pago (200.000 dólares) no provino de ahorros declarados ni de una entidad bancaria, sino de un préstamo personal otorgado por las mismas vendedoras.

Se trata de dos mujeres de 64 y 72 años quienes, sin relación previa conocida con el funcionario, aceptaron financiar el 87% de la operación a cambio de la constitución de una hipoteca sobre el mismo departamento. Para los investigadores, este tipo de “generosidad” entre desconocidos en una operación de divisas en efectivo es, cuanto menos, un indicio que merece ser profundizado.

En medio del caso, el oficialismo decidió no exponer una vez más al ministro coordinador a una nueva conferencia de prensa, luego de la polémica que se generó la semana cuando se cruzó tensamente con varios cronistas que lo indagaron y no dio demasiadas precisiones sobre los hechos que le imputan.

La versión de un nuevo evento protagonizado por el funcionario para este miércoles comenzó a correr con celeridad desde el lunes. Pero finalmente no habrá actividad.

Con información de la agencia Noticias Argentinas