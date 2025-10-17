Aumenta el boleto de colectivo en noviembre: Cuáles serán los nuevos valores

El transporte público del AMBA tendrá una suba del 4,1% que llevará el precio mínimo a $624,26, acumulando un incremento del 20% por encima de la inflación

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires registrará un aumento del 4,1% durante noviembre, elevando el valor mínimo a $624,26 para los trayectos más cortos. Esta modificación forma parte de la fórmula de ajuste mensual implementada en abril de 2025, que combina el último índice de inflación con un incremento adicional del 2%.

Los nuevos valores tarifarios

Con la suba de noviembre, la estructura tarifaria quedará conformada de la siguiente manera: los viajes de 0 a 3 kilómetros costarán $624,26, los de 3 a 6 kilómetros $681,07 y los de 6 a 12 kilómetros $736,99. Para distancias mayores, los pasajes se ubicarán en $788,99 para trayectos de 12 a 27 kilómetros y $832,46 para viajes que superen los 27 kilómetros.

La brecha tarifaria se amplía considerablemente para quienes no tienen registrada su tarjeta SUBE, llegando a pagar hasta un 60% adicional. En estos casos, el boleto mínimo alcanzará los $991,60, mientras que los viajes más extensos superarán los $1.300.

Impacto en los usuarios

La nueva escala tarifaria implica que un viaje de ida y vuelta en más de una sección superará los $1.300 diarios, representando un gasto significativo para las familias que dependen del transporte público para sus actividades laborales y educativas. Esta situación se agrava para los sectores que aún no completaron la nominalización de sus tarjetas SUBE.

El incremento se produce en un contexto de descenso sostenido en la cantidad de pasajeros, atribuido principalmente a los costos crecientes del servicio. Las autoridades provinciales justifican los ajustes como necesarios para garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad y mantener las condiciones en la prestación.

Contexto de subsidios y política tarifaria

El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, continúa con su plan de reducción de subsidios al transporte de pasajeros, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas. Esta política sugiere que podrían registrarse nuevos aumentos en el futuro cercano, profundizando la tendencia alcista en las tarifas.

La fórmula de ajuste aplicada desde abril combina el último índice de inflación informado por el INDEC -que en septiembre fue del 2,1%- con un incremento adicional del 2% sobre el valor anterior. Esta metodología ha generado que el gasto en transporte acumule una suba del 20% por encima de la inflación, afectando directamente el poder adquisitivo de los usuarios del sistema de transporte público.