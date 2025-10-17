Desde el campo culpan a Milei y a Kicillof por la «crisis rural bonaerense»

CARBAP denunció el abandono de comunidades aisladas por inundaciones y reclamó acciones urgentes a Nación y Provincia para resolver la emergencia vial

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) renovó sus reclamos al Estado nacional y al gobierno bonaerense por el aislamiento de comunidades rurales debido a los caminos anegados por las inundaciones. La entidad agropecuaria advirtió que la falta de respuestas oficiales «profundiza la desigualdad» y exigió una intervención urgente ante la emergencia que afecta al interior productivo.

El reclamo del campo

A través de un comunicado titulado «Sembrando desigualdad de oportunidades», CARBAP denunció el abandono que sufren las comunidades rurales y exigió que tanto Nación como la Provincia de Buenos Aires «actúen con decisión» frente a lo que definió como una «desigualdad estructural». La entidad señaló que miles de familias del interior bonaerense continúan aisladas, sin poder garantizar la asistencia escolar de sus hijos ni el acceso a salud o alimentos.

«Es inconcebible que las familias que viven en la zona rural de una de las provincias más ricas del país tengan que sufrir tanta desigualdad. La educación y la salud son derechos para todos los ciudadanos, se viva en el campo o en la ciudad», subrayaron desde la confederación. El texto expresó malestar por el desinterés estatal frente a un problema que se repite anualmente.

Culpas entre Milei y Kicillof

La publicación del documento se produce en el marco de los comicios legislativos del 26 de octubre, según señaló la entidad rural. «Bajo la sombra de la elección bonaerense antes, y nacional ahora, se sigue ocultando la triste realidad que las comunidades rurales están padeciendo», planteó el comunicado.

El campo bonaerense apunta sus críticas al gobierno de Javier Milei por haber agravado la crisis con el freno total a la obra pública, destacando que el Estado nacional concentra más del 60% de los recursos fiscales del agro sin coparticipar fondos para infraestructura básica. Simultáneamente, cuestiona al gobierno de Axel Kicillof por la falta de soluciones concretas ante la emergencia vial.

Inundaciones y caminos deteriorados

El conflicto vial arrastra más de una década sin respuestas efectivas. CARBAP ya había advertido en encuentros con funcionarios provinciales sobre el deterioro de la red vial y la necesidad de obras de mantenimiento. Con más de 120 mil kilómetros de caminos rurales -de los cuales 105 mil no están pavimentados-, los municipios tienen a su cargo la conservación desde 2003, pero la mayoría apenas logra intervenir una parte mínima por falta de recursos.

Un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA, encargado por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, estimó que el mantenimiento básico cuesta alrededor de 2 mil dólares por kilómetro, cifra que puede alcanzar hasta 32 mil dólares en casos más complejos. Durante las últimas semanas, el campo bonaerense denunció un millón de hectáreas bajo agua y exigió al Estado un plan de emergencia ante el deterioro de los caminos rurales.