Bondarenko protestó porque su madre “no llega a fin de mes” y estalló el Gordo Dan

La dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires desató una feroz interna en La Libertad Avanza. El militante y streamer Daniel “Gordo Dan” Parisini cruzó públicamente al diputado electo Maximiliano Bondarenko por admitir el impacto negativo del ajuste, y apuntó contra el armador provincial, Sebastián Pareja.

El conflicto estalló tras una entrevista de Bondarenko, el ex policía electo por la Tercera Sección, en CNN Radio, donde pidió “empezar a escuchar más a la gente”. Según informó un cable de la agencia Noticias Argentinas, el diputado electo graficó la crisis social con un ejemplo personal: “Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes, el día 15 para ella es fin de mes”.

La furia de “Gordo Dan” contra Bondarenko y Pareja

Bondarenko agregó que, si bien los argentinos “bancaron” el ajuste, una parte de la sociedad les está pidiendo “que abramos los ojos en algunas cuestiones que tenemos que empezar a rever y reflexionar”.

Esta autocrítica provocó la ira de Parisini. El militante aseguró que esa declaración es la “consecuencia de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el presidente Milei”. El ataque de Parisini no solo fue contra el diputado electo, sino un misil directo al armado provincial de Sebastián Pareja, a quien culpó implícitamente por la selección de candidatos que, según él, no son leales al Presidente.

