Campaña Stop Animal Gifting para no regalar animales

La Dra. Jane Goodall junto con otros científicos, líderes religiosos y celebridades instan a las organizaciones benéficas de ayuda mundial a poner fin a los programas de ayuda que regalan animales de granja a personas de escasos recursos. Estos programas perjudican a los destinatarios, al cargarlos con más bocas para alimentar en áreas donde la comida y el agua a menudo escasean. De esta forma, disminuyen la estabilidad alimentaria, socavan el desarrollo sostenible, contribuyen al sufrimiento de los animales y causan impactos en la salud al promover dietas occidentales poco saludables, explicaron desde In Defense of Animals y la ONG Animal Save Movement .

La ONG In Defense of Animals y la ONG Animal Save Movement instan a las organizaciones benéficas a cambiar a programas de ayuda basados en plantas, que brindan más estabilidad y más alimentos listos para comer, en lugar de alimentar a los animales. Los proyectos basados en plantas pueden ayudar a aliviar la pobreza, reducir el hambre en el mundo y crear prácticas sostenibles para un planeta saludable. Miles de personas que colaboran con la ONG In Defense of Animals y ciudadanos preocupados ya se han unido a la campaña en esta temporada navideña.

Varias organizaciones bien intencionadas promueven el envío de animales de granja vivos como «obsequios» destinados a reducir el hambre y la pobreza en los países de bajos ingresos. El verdadero costo de enviar una cabra, vaca, pollo u otro animal de granja es la degradación

ambiental, la acidificación del suelo, la contaminación del agua, la contaminación del aire, la deforestación global, los incendios forestales, el clima extremo, las inundaciones, los brotes de enfermedades zoonóticas, problemas de salud como la diabetes, más mataderos comunitarios, e incluso el trauma infantil de ver a los animales amados ser brutalmente sacrificados.

La Dra. Jane Goodall declara en su video

En.js»> el período previo a la Navidad, muchas personas se sienten generosas y quieren ayudar a aquellos menos afortunados. Hay una serie de organizaciones que han lanzado campañas, sugiriendo que una forma de ayudar a quienes sufren pobreza y hambre es regalarles un animal, como un ternero. Por este motivo, los generosos donantes compran grandes cantidades de animales de granja. Desafortunadamente, esto puede tener consecuencias no deseadas. Los animales deben ser alimentados y necesitan mucha agua y en muchos lugares el agua es cada vez más escasa gracias al cambio climático. La atención veterinaria es a menudo limitada o inexistente.

Será mucho mejor ayudar apoyando proyectos basados en plantas y métodos de riego sostenibles, agricultura regenerativa para mejorar el suelo. Esto significa que las organizaciones benéficas deben desarrollar planes para crear un paquete de regalo que atraiga la generosidad de aquellos que quieren ayudar a los menos afortunados. Gracias.

Nuestra campaña Stop Animal Gifting incluye cartas abiertas de científicos y líderes interreligiosos, alertas de acción, una petición y cartas por correo electrónico llamando a organizaciones benéficas para el desarrollo, como Oxfam, World Vision, Heifer International y el proyecto «Hatching Hope» de Cargill, Christian Aid, Save the Children , Plan Canada, Lutheran World Relief, Canadian Feed the Children, Tearfund y otros para llevar a cabo la divulgación de carbono de sus proyectos, detener la donación de animales e implementar proyectos de sistemas alimentarios basados en plantas como un paso crucial para abordar la escalada de la crisis climática.

Las organizaciones benéficas para el desarrollo pueden aliviar la pobreza y el hambre mediante:

Creación de centros comunitarios de semillas

Implementación de sistemas de riego por agua

Proporcionar formación en permacultura y técnicas agrícolas

Reforestando tierras y regenerando suelos

Plantar árboles para aumentar las copas, asi ayudar a mejorar el ciclo del agua, restaurar Savannah a la selva tropical y restaurar ecosistemas

“Estamos muy contentos de que la Dra. Jane Goodall apoye la campaña Stop Animal Gifting al instar a los compradores a boicotear los obsequios de animales esta Navidad en favor de proyectos basados en plantas. La campaña que se lanzó en el período previo a la temporada navideña tiene como objetivo mitigar los impactos climáticos, ahorrar agua, aliviar la pobreza, mejorar la salud humana y eliminar el sufrimiento de los animales ”, dice Anita Krajnc, ED de Animal Save Movement.

“Ha habido una mayor demanda de obsequios sostenibles este año, con compradores dispuestos a pagar más por algo que sea sostenible. La campaña Stop Animal Gifting espera redirigir las donaciones bien intencionadas hacia un verdadero desarrollo sostenible que incluya proyectos de alimentos basados en plantas ”, agregó Krajnc.

Nicola Harris, directora de comunicaciones de Animal Save Movement, dice: “Miles de miembros del público preocupados, han enviado correos electrónicos a Oxfam, World Vision, Heifer International y Christian Aid pidiéndoles que dejen de regalar animales e implementen proyectos basados en plantas. Todas las organizaciones benéficas rechazaron las solicitudes para reunirse con Animal Save Movement antes del lanzamiento de la campaña para discutir el despliegue de proyectos basados en plantas. El impacto dañino de estos programas es enorme, solo Heifer International envió más de 720.000 animales el año pasado «.

“Los obsequios con animales hacen más daño que bien. Regalar vacas, cabras o pollos consume recursos de quienes más los necesitan, lo que es una carga para quienes menos pueden pagarlo «, dijo Fleur Dawes de In Defense of Animals.» Estamos orgullosos de estar junto a la Dra. Goodall como un faro de sabiduría, razón y caridad en la temporada de donaciones. Regale ayuda vegetal sostenible para apoyar el bienestar a largo plazo de todas las personas, los animales y el planeta «.

Científicos

Marc Bekoff, profesor emérito de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Colorado, Boulder, miembro de la Animal Behavior Society y antiguo miembro de Guggenheim, firmó la carta abierta de los científicos para Stop Animal Gifting. El Dr. Bekoff afirma: “Debemos actuar sobre la base de la ciencia y actuar ahora. La ganadería es una de las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad y destrucción de ecosistemas. A nivel mundial, necesitamos muchos más planes de alimentación basados en plantas para crear un cambio duradero y sostenible, para todos».

“Bien intencionado o no, regalar animales a comunidades pobres es una forma de caridad mal concebida. Como uno de los principales contribuyentes al cambio climático, las pandemias, la pérdida de biodiversidad y el sufrimiento de los animales, la agricultura animal no tiene cabida en las políticas y acciones con visión de futuro. Debemos invertir en el empoderamiento de las comunidades para prosperar en la agricultura ecológica basada en plantas ”, dijo Jonathan Balcombe, PhD, biólogo y autor.

Líderes interreligiosos

«Los obsequios de animales expanden la agricultura animal a las comunidades empobrecidas en lugar de plantar semillas de paz verdaderas, literalmente a través de la agricultura sustentable basada en plantas», dijo Lisa Levinson de In Defense of Animals y cofundadora de Interfaith Vegan Coalition. «Nuestra Coalición Vegana Interreligiosa insta a los líderes religiosos a denunciar los obsequios de animales en favor de obsequios que inviertan en sistemas basados en plantas para apoyar el bienestar de las personas y de todo el ecosistema donde residen. Representamos a miles de personas de diversas religiones que están de acuerdo en que la agricultura animal está contaminando nuestro planeta y apoya la transición a una economía basada en plantas «.

“Los animales no son un ‘regalo’. En el entendimiento judío, Dios les ha dado a los animales una vida y un alma. En la Torá, a los animales se les llama «baalei jayim», dueños de la vida.

Son dueños de sus propias vidas. No los poseemos y, por lo tanto, no podemos darlos ni recibirlos como obsequio. Solo podemos ser bendecidos por su compañía ”, dijo Jeffrey Spitz Cohan, director ejecutivo de Jewish Veg.

Para obtener la lista completa de citas, visite las cartas abiertas de científicos y líderes

interreligiosos.

Más información

Dra. Jane Goodall Video: C6w5HoOVAHo

Campaña Animal Gifting: http://stopanimalgifting.org

Los ciudadanos preocupados pueden enviar cartas instando a las organizaciones benéficas a poner fin a la donación de animales a través de:

Animal Save Movement es una red global de activistas que dan testimonio de los animales en las puertas de los mataderos para exponer y desmantelar las industrias de explotación animal.www.animalsavemovement.org

In Defense of Animals es una organización internacional de protección animal con más de 250,000 adherentes y una historia de 38 años de lucha por los animales, las personas y el medio ambiente a través de educación y campañas, así como instalaciones prácticas de rescate en India, Corea del Sur y la zona rural de Mississippi. www.idausa.org

The Interfaith Vegan Coalition (IVC) ayuda a los activistas animales y a los líderes espirituales a llevar los valores veganos a las comunidades espirituales, éticas y religiosas. El IVC proporciona herramientas para ayudar a todas las tradiciones de fe y sabiduría secular a practicar los ideales de la no violencia, la bondad y la inofensividad hacia todos los animales.

www.interfaithvegancoalition.org