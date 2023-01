Cartoneros iban a marchar por Puerto Madero y el gobierno de Larreta los convocó

Organizaciones de cartoneros y cartoneras nucleadas en el Movimiento Popular La Dignidad y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) anunciaron una marcha con sus carros por el barrio porteño de Puerto Madero pero la suspendieron por la convocatoria del gobierno de Larreta.

La movilización, que iba a tener lugar desde las 11.30 de este jueves 26 de enero en la plazoleta ubicada frente al hotel Hilton, era para reclamar al Ministerio de Ambiente Espacio Público del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la apertura del registro de nuevas cooperativas del programa Basura 0 .

“Ante la crisis económica, social, laboral y de ingresos, salir a cartonear es una alternativa de subsistencia que crece en los centros urbanos”, expresaron desde las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del reciclado.

Persecución

«Pero los mayores problemas que enfrentamos todos los días tienen que ver con la persecución que sufrimos en la Ciudad de Buenos Aires. Si no estamos registrados no nos dejan trabajar, y no abren la posibilidad de inscribirnos«, explicaron.

«Trabajamos 12 horas empujando el carro y, con suerte, llegamos a ganar 2 mil pesos por día. Necesitamos que el gobierno de la Ciudad nos dé respuestas inmediatas «, concluyeron.

A la tarde de este miércoles 25 de enero, las organizaciones convocantes decidieron suspender la marcha tras haber sido convocadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para buscar una solución a la problemática, informaron en un comunicado.