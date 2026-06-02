Caso Agostina Vega: encontraron una cámara que grabó a Barrelier llevando el cuerpo al descampado

Una cámara de seguridad registró al acusado Claudio Barrelier en un auto prestado con el que trasladó a Agostina Vega al descampado donde fue encontrada.

Una cámara de seguridad registró el paso del auto Ford Ka negro que condujo Claudio Gabriel Barrelier y en el que trasladó el cuerpo de Agostina Vega hasta el descampado en la provincia de Córdoba.

Las imágenes revelan el momento en el que el vehículo se dirige hasta el descampado de 200 hectáreas en el barrio Ferreyra, lugar en el que descartó el cuerpo de la adolescente.

Dicho rodado pertenece a una conocida del acusado, quien declaró y expuso que Barrelier le pidió el auto porque tenía que hacer unos trabajos.

https://twitter.com/NAagencia/status/2061789493129081226

Se estableció que el lunes por la mañana Barrelier subió baldes de pintura de 20 litros y se dirigió hasta la zona donde luego fue encontrada la menor.

Con información de agencia NA