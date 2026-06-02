Entró en crisis la obra social de los Moyano: denuncian que sacaron los descuentos en medicamentos
Las farmacias dejaron de vender con cobertura por las deudas que acumula el sindicato que maneja Hugo Moyano. La opción de pagar el 100% y pedir reintegro es inviable para muchos trabajadores.
La obra social del gremio de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, profundizó su crisis y ahora los afiliados se quedaron sin descuento para medicamentos, incluso para enfermedades crónicas, en las farmacias que aún atendían al sindicato.
Según un artículo publicado por el diario Clarín a partir del relato directo de afiliados, hace dos semanas varias farmacias dejaron de vender con descuento los medicamentos a raíz de las deudas que la obra social mantiene con ellas.
Reintegros pero con pago total
A los afiliados les quedaba la opción de acudir a la farmacia Farma Social, ubicada en la esquina de Brasil y Santiago del Estero, en el barrio de Constitución, a 200 metros de la sede del sindicato. Pero en los últimos días esa farmacia también dejó de vender con descuento. Los afiliados que fueron allí con receta a comprar medicamentos, sondas, leches medicamentosas para bebés o pañales recibieron como respuesta que no tenían stock.
La alternativa que les ofrecían era pagar el cien por ciento de su bolsillo y luego solicitar el reintegro, aunque muchos aseguran no contar con el dinero suficiente para hacer frente a esa compra.
Un afiliado que pidió no ser identificado expresó su desesperación por la situación. Relató que, con horas extra, cobra alrededor de 2 millones de pesos y que le descuentan unos 30.000 pesos de mutual, 60.000 pesos de obra social y 70.000 pesos de cuota sindical.
Beneficios en suspenso
Dependiendo de la rama del gremio y de si el afiliado también aporta a la mutual del sindicato, los descuentos para los afiliados iban del cincuenta por ciento en medicamentos, o al cuarenta por ciento de la cobertura base que fija el Programa Médico Obligatorio se suma un diez por ciento extra por tributar a la mutual, hasta el noventa por ciento. Este último descuento lo tenían como beneficio los trabajadores de la rama recolección de residuos que también aportaban a la mutual. La crisis actual deja a todos esos beneficios en suspenso.
La obra social de Camioneros atraviesa una crisis profunda desde hace tiempo. A fines del año pasado no pudo pagar en tiempo y forma los salarios del personal profesional de sus sanatorios, que protestaron. Moyano controla dos obras sociales: OSCHOCA, para la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que atiende al resto del país. Según Clarín, la de la Federación Nacional le adeudaba a sus prestadores 26.617 millones de pesos a agosto pasado, y en febrero de 2026 la deuda acumulada era de 32.400.693,39 pesos. El mismo medio aseguró que existen versiones de que Camioneros tiene en venta el sanatorio Antártida y que también se está por desprender de un predio de diez hectáreas en Escobar que pertenece a su mutual, en busca de liquidez urgente.
Con información de agencia Infogremiales