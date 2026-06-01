Milei participó del 1er plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto

Al presidente Javier Milei lo acompañaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno además de la secretaria general de la IHRA, Michaela Küchler, y el empresario Marcelo Mindlin.

El primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) se realiza en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo el lema “Expandiendo las Fronteras de la Memoria”, la Argentina es sede de los dos plenarios anuales de la IHRA, en el marco de su presidencia del organismo durante 2026.

Se trata de la primera vez que un país del hemisferio sur ejerce este rol.

Javier Milei en la IHRA (Foto: Presidencia)

El encuentro tiene como objetivo incorporar nuevas voces regionales a las iniciativas de educación, memoria y lucha contra el antisemitismo.