Ni Una Menos denunció al Gobierno tras el crimen de Agostina Vega que “las vidas de las pibas” le “importa muy poco”

El colectivo Ni Una Menos denunció que al Gobierno “las vidas de las pibas le importa muy poco” tras el crimen de Agostina Vega.

El colectivo Ni Una Menos denunció este lunes que al Gobierno “las vidas de las pibas le importa muy poco” tras el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyos restos fueron hallados en un descampado de la provincia de Córdoba.

En la antesala de una nueva marcha para exigir el fin de los femicidios y la violencia de género, las integrantes de la organización convocaron a una conferencia de prensa para expresarse sobre el caso de la menor que permaneció desaparecida una semana.

“Bajo este Gobierno las vidas de las pibas importan muy poco”, señaló Lucia Cavallero, mientras que denunció la existencia de “una desidia organizada por el Estado”.

En este sentido, subrayaron que la gestión del presidente Javier Milei “ejerce ejerce un antifeminismo que fomenta la violencia y la crueldad como vínculo social”.

Para las feministas, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, “busca desconocer las realidades de las violencias y devaluar con porcentajes”.

“El Gobierno Nacional ajustador y represor sigue difundiendo el odio a las mujeres y diversidades mientras nos empobrece. La bronca la llevamos a las calles este 3 de junio en la manifestación Ni Una Menos. ¡Estamos hartas! Nos organizamos en todos lados porque la precariedad, el racismo y la misoginia no paran de producir muerte. Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”, remarcaron sobre la manifestación masiva que se espera al igual que en los últimos años.

Con información de la agencia Noticias Argentinas