Caso Agostina Vega: qué reveló la autopsia

La autopsia realizada a Agostina Vega este lunes 1ro de junio reveló que la joven adolescente fue asesinada por asfixia mecánica.

A raíz de los resultados preliminares de la autopsia de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón modificó la carátula del caso de privación ilegítima de la libertad agravada a femicidio y los abuelos fueron admitidos como querellantes en la causa.

Por su parte, el abogado Carlos Nayi confirmó también que a Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido ahora está oficialmente imputado por el delito de femicidio.

Los estudios forenses también pudieron constatar que la joven fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 21 de mayo, lo que indicaría que fue asesinada unas 4 horas antes de que la Policía de Córdoba recibiera la denuncia por su desaparición.

Otro de los datos que se conocieron a la prensa de la autopsia preliminar fue que el cuerpo de Agostina tenía un daño muy importante en los órganos internos, producto presumiblemente de un ataque violento y se confirmó el detalle macabro que había trascendido el fin de semana sobre que el cadáver tenía signos de desmembramiento.

En tanto, la autopsia no fue concluyente sobre si Agostina fue abusada: solo se mencionaron “posibles signos de abuso sexual”, lo que podría determinarse en los próximos días.

Cabe aclarar que aún quedan pendientes los resultados de los estudios a los órganos de Agostina y los análisis toxicológicos.