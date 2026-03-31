Cerró una metalúrgica que proveía a YPF y Techint y despidió a todos

En las últimas horas, la metalúrgica José Cascasi y CIA comunicó su decisión de cerrar. A sus empleados les ofrece indemnizaciones reducidas y en cuotas. Proveía a YPF, Techint, Ford y Pan American Energy, entre otras empresas.

José Cascasi y Cía S.A., la empresa metalúrgica y naval ubicada en Rincón de Milberg, Partido de Tigre, comunicó su cierre. La determinación fue sorpresiva. Deja a unos 10 operarios en la calle y les ofrece pagar sólo el 50% de las indemnizaciones y en cuotas.

«No es algo repentino: los despidos se dieron a cuenta gotas durante el último tiempo. Desde junio del año pasado, además, la empresa venía atrasándose con el pago de salarios», señaló Rodrigo Lescano en su cuenta de X respecto del contexto que atravesaban los operarios.

Empresa líder

La empresa supo ser líder en su rubro y proveer a firmas como Grupo Techint, Degremont S.A., – Bautec – C.M.P. S.A., Sinopec, Parque de la Costa, Lockwood y Cía S.A, Pan American Energy, YPF- Repsol, Ford y Volkswagen entre muchas otras de primer nivel nacional y internacional.

A mediados de diciembre de 2024 José Cascasi y CIA había estrenado una cabina de pintura innovadora en su planta de Tigre. De hecho participó de la inauguración el intendente local, Julio Zamora.

«Se trata de una empresa familiar que, a través de los años, se ha mantenido y sigue creciendo. Esta empresa contrata a muchos trabajadores de la ciudad”, había señalado el jefe comunal en aquella oportunidad. Era cierto. La empresa llegó a tener más de 50 empleados en su mejor momento.

Hoy, a poco más de un año, la situación es inversa. En medio de la ola de cierres de empresas José Cascasi y CIA baja la persiana y marca un nuevo golpe a la industria local que todavía no ve el piso de la caída de la actividad.

Con información de agencia Infogremiales