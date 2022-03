Cerruti aseguró que Alberto Fernández lleva “con entereza” la gestión del Estado nacional

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró este martes que la gestión del Estado nacional es llevada adelante “con entereza” por la administración de Alberto Fernández y evaluó que a veces “el periodismo pone el eje en los debates internos como si fuera lo único que está pasando”.

“Ser Gobierno es siempre más difícil, siempre es más sencillo ser oposición. Sé que cuando uno es oposición puede cascotear muy libremente, y lo mismo cuando uno ejerce el periodismo y la militancia, porque las cosas se ven desde afuera. Gestionar es un desafío todos los días, y los estamos llevando adelante con entereza”, señaló la funcionaria en declaraciones a Radio 10.

Cerruti recordó que Fernández asumió “con una inflación del 54 por ciento del último año de Mauricio Macri, con una deuda extraordinaria, con la pandemia (de coronavirus)”, pero aclaró que se refería a esas circunstancias “para contar lo que pasó y detallar lo que se hizo” desde el 10 de diciembre de 2019.

“Hicimos frente a la pandemia con el plan de vacunación más grande de la historia y las últimas olas casi ni se sintieron, hemos tenido un crecimiento económico de casi 10 puntos, acompañé al Presidente a entregar la vivienda 40 mil. Cerramos el acuerdo con el FMI, que era imprescindible para diversas cuestiones, entre ellas, combatir la inflación. Ahora estamos dando una pelea fuerte”, comentó en relación a la suba de precios.

Consultada respecto de su rol como portavoz y el estado actual de la comunicación, Cerruti afirmó que aún se sostiene en los medios de prensa la “vocación antigua, de creer que son las tapas de los diarios las que generan la agenda” por sobre las redes sociales.

“Los medios generan agenda de los políticos o de los periodistas, un círculo muy pequeño. Twitter reproduce esa agenda. En este momento del mundo, las formas de llegar a las grandes audiencias no son los medios tradicionales. Un diario no me va a titular lo de la vivienda 40 mil, titulará sobre tal o cual interna. Hay como vocación y tal vez oficio en no transmitir la gestión sino la discusión. Tenemos que hacer el esfuerzo para transmitir lo otro”, añadió.

Sobre la relación entre el Presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, declaró “no tener la menor idea” de si ambos dirigentes habían retomado el diálogo.

“Uno no tiene que ser amigo para estar juntos en un Gobierno. Uno necesita tener acuerdos políticos. Está claro que hubo una diferencia política en el acuerdo con el FMI, que quedó expresado en cómo se votó en el Congreso. En el combate contra la inflación no debería haber ningún desacuerdo, podría haber ideas de profundizar más para este lado o para el otro”, ejemplificó.

Sobre las cartas de intelectuales de los últimos días referidas al Gobierno, estimó que “los debates no tienen que asustar”.

Por último, y consultada directamente sobre la situación de Claudio Lozano, quien siendo director del Banco Nación se presentó ante la Justicia para impugnar el acuerdo con el FMI, consideró que los funcionarios deben “conocer sus propios límites y hasta cuando permanecer o no en un Gobierno”.

“Si esa postura es tan extrema, deberías preguntarte qué haces allí”, subrayó.