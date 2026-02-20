Cierra Galeno ART y esperan 600 despidos

Grupo Galeno despediría a 600 trabajadores en Argentina tras la decisión de la Superintendencia de Seguros de Nación de no renovar la licencia a la ART.

La Superintendencia de Seguros de Nación revocó la autorización para operar a Galeno ART y el grupo despide a 600 trabajadores en todo el país, según el portal especializado Mundo Gremial que alertó meses atrás del déficit patrimonial que supera los $13.000 millones.

El Grupo Galeno cuenta con mas de tres décadas operando en el mercado argentino y presta servicios a más de 2 millones de personas via planes de salud que cuenta con 750.000 socios.

La empresa de cobertura nacional posee 7 sanatorios y 7 centros médicos propios. Galeno ART , la Aseguradora de Riesgos de Trabajo del grupo tiene 1.200.000 asegurados, de las mas importante en el sector.

Tras un 2025 muy complicado desde el Sindicato del Seguro, cuyo secretario general es el triunviro de la CGT nacional Jorge Sola, intentó reubicar a los trabajadores en distintos sectores del Grupo Galeno, el cual contabiliza a unos 12.000 empleados.

Impacto en Bahía Blanca

En la ciudad de Bahía Blanca el cierre de la ART se lleva puesto a siete trabajadores, el Grupo Galeno decidió cerrar la sucursal de calle O´Higgins, oficinas dedicada a la operatoria en el mercado de Asegurada Riesgos de Trabajo, desde el gremio explicaron que los empleados bahienses, tras la inundación de marzo del 25, trabajaban en modo home office.

Tamara Vázquez, Delegada Regional del Sindicato del Seguro, puso en contexto la situación de Galeno ART «Tenia bastantes problemas de arrastres y 2025 fue un año mas crudo donde se vio la realidad de la empresa y no se vieron planes de acción de la empresa para solucionarlos».

Respecto al escenario bahiense y los siete trabajadores despedidos la referente gremial explicaba «La agencia de Bahía ya estaba cerrada, es desconocer los recursos que tenían, en la ciudad no tenia referente directo, no les conocían las caras».

En tal sentido explicaba que los trabajadores bahienses estaban realizando sus labores en modo virtual «Mandarlos a la casa es ridículo, la oficina tenia mucho deterioro edilicio, hubo un cambio de referente que no podía hacerse cargo de resolver estos conflictos»

Por otro lado Vázquez explicaba la voluntad del sindicato para poder reinsertar a los trabajadores en otras empresas del sector pero el panorama no resulta el mas alentador «Hoy el escenario no es bueno tampoco en compañas locales, cerró ORBIS en abril/mayo del año pasado, y no hay compañías tan grandes ni movimiento de tomas de trabajos nuevos.

Con información de agencia MundoGremial