Confirmado el paro de trenes: los detalles

“No aceptamos limosnas”, dijo el gremio La Fraternidad al rechazar la última oferta salarial y anunció un paro nacional de trenes por 24 horas.

El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad anunció este lunes 2 de febrero un paro nacional de 24 horas para el jueves 5 de febrero, en rechazo a la oferta salarial presentada por las empresas ferroviarias.

Oferta salarial «burda»

A través de un comunicado de prensa, el gremio que conduce Omar Maturano calificó como “burda” la propuesta de recomposición salarial realizada por Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., y sostuvo que los trabajadores “no aceptan limosnas”.

“Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes, el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha”, señala el documento difundido este domingo desde la sede sindical.

Como consecuencia de la medida de fuerza, no habrá servicios ferroviarios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas, en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, Metrovías S.A. y Ferrovías SAC, lo que impactará tanto en el transporte de pasajeros como en el de cargas.