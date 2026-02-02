Jorge Macri denunció a Grabois por los “comedores fantasma” y apuntó: “Se terminaron los curros”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, denunció este lunes en la Justicia al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois por la supuesta utilización de “comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios” que según él se habría pergeñado como metodología de captación de fondos públicos para organizaciones sociales.

“Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois”, embistió el mandatario porteño.

“Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso”, avisó Jorge Macri.

Una fiscalización realizada a fines del año pasado logró identificar que 40 comedores de los 500 asistidos por el Gobierno porteño no estaban prestando servicio o que estaban recibiendo mucha más comida que la gente que recibían. Esa inspección detectó más de 5.000 raciones irregulares, que fueron suspendidas, y beneficiarios con autos, inmuebles y hasta jubilaciones millonarias.

Producto de ese relevamiento, y la ayuda de una novedosa aplicación para que cada vecino que asiste a un comedor certifique con un QR el retiro de su ración., se tomó la decisión de cerrar esos 40 comedores irregulares.

“La Ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, sigue con la fiscalización del sistema de cobertura alimentaria y, tras haber cerrado más de 40 comedores fantasma, ahora constató que en los listados de beneficiarios de los comedores había personas fallecidas, otras con ingresos de más de $5 millones y dueños de autos y de inmuebles”, sostuvo la Ciudad en un comunicado.

El caso

La información se obtuvo tras el cruce de los listados presentados por los comedores hasta noviembre de 2025 -antes de la implementación del nuevo sistema a través de la aplicación- con los registros oficiales.

Dentro de los beneficiarios se encontró que figuraban como receptores de comida a 454 personas fallecidas, a 196 personas con dos o más inmuebles a su nombre.​, a 1.517 personas con dos o más automóviles a su nombre, 476 personas con ingresos registrados superiores a 2 millones de pesos mensuales.​​

También aparecieron en esos registros 18 personas con ingresos registrados superiores a 5 millones de pesos mensuales, 23 inscriptas en categorías altas de monotributo (F, G, H y J) con ingresos superiores a 2,5 millones de pesos mensuales, 40 jubilados con haberes superiores a 2 millones de pesos, y cinco jubilados con haberes superiores a los cinco millones.

El Movimiento Popular La Dignidad, cercana Grabois, es una de las organizaciones investigadas, anunció el Gobierno porteño en el comunicado.

Una pelea que se repite

La cizaña entre el jefe de Gobierno y el referente de Patria Grande no es nueva y ya acumula varios episodios.

El 7 de enero pasado se había registrado el pico de esta discordia luego de que Jorge Macri anunciara el desalojo de una cooperativa de cartoneros del el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Parque Avellaneda. Por esa decisión, Grabois tildó de “rata de segunda marca” al jefe de Gobierno porteño, quien contestó que “los usurpadores no tienen lugar”.

“Si la rata del Macri de segunda marca se metiera conmigo sería un poquito menos indigno, pero a mí no me toca un pelo. Se mete con gente humilde que labura reciclando, que nunca le hizo mal a nadie, solo quiere trabajar y lo hace en el marco de la más absoluta legalidad”, expresó el dirigente opositor en aquella oportunidad.

“No es el único. Quieren disfrazar su inhumanidad con los de abajo subestimando su organización colectiva y personalizando con un rival. Son de manual. Perversos cobardes de manual. Son mala gente. En esta vida o en la otra van a pagar”, amenazó.

Minutos más tarde, Jorge Macri le salía al cruce con fuertes críticas. “Grabois, ya sabemos que nunca fuiste muy amigo de la propiedad privada. Pero acá las cosas cambiaron. En la Ciudad la ley se cumple. Y los usurpadores no tienen lugar”, lanzó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas