Corredores Viales: otro revés judicial del Gobierno y debe reincorporar a los despedidos

La Justicia ordenó la reincorporación inmediata de 68 trabajadores despedidos de Corredores Viales SA, que le da la razón al Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), liderado por Facundo Moyano.

El conflicto comenzó el 11 de abril, cuando 117 compañeros fueron despedidos de manera ilegal e ilegítima por ejercer su derecho a huelga, respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

El 17 de julio, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había determinado la reincorporación mediante una medida cautelar presentada por el sindicato. Sin embargo, Corredores Viales S.A. apeló sistemáticamente el fallo sin éxito.

Con oficial de Justicia

Finalmente, el pasado viernes, el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 23 ordenó el cumplimiento inmediato, disponiendo la presencia de un Oficial de Justicia para garantizarlo.

“No queríamos tener la razón, porque teníamos la verdad”, expresó Moyano. Este fallo no solo da la razón al gremio, sino que reconoce la legitimidad de la lucha. “Es un triunfo del trabajo colectivo, la verdad y la dignidad de los trabajadores”, destacó, subrayando que ningún despido injusto puede borrar la fuerza de una huelga por una causa justa.

En un comunicado, el SUTPA reafirmó que la organización, la solidaridad y la unidad son el camino para defender los derechos conquistados y construir un futuro con más justicia y trabajo.

Facundo Moyano vuelve a liderar el SUTPA

Días atrás, el dirigente sindical resultó electo secretario general en las elecciones del gremio. Así Facundo Moyano, uno de los fundadores del SUTPA, vuelve a conducir la organización tras la gestión de Florencia Cañabate (2021-2025), quien ahora asumirá como Secretaria Adjunta.

Los comicios se realizaron el pasado miércoles y contaron con la participación de más de 4.500 trabajadores y trabajadoras en 82 mesas distribuidas en todo el país, renovando la Comisión Directiva con un 55% de representación femenina.

“La democracia sindical es una bandera que nosotros levantamos porque sabemos que no queremos tener razón, queremos tener la verdad, y nos damos cuenta de que es real porque los trabajadores se sienten parte y se comprometen”, expresó Moyano tras los comicios.

