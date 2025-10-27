Euforia en los mercados por la victoria de Milei: Derrumbe del dólar y vuelan las acciones y bonos

Las acciones del Merval en verde el 27/10

El dólar caía $100 y las acciones del MERVAL registraban subas superiores al 20% y subas mayores al 45% en Wall Street en el día despues de la victoria electoral de Javier Milei.

El dólar oficial en el Banco Nación abrió a la baja y operaba en $ 1.350 para la compra y $ 1.430 para la venta, con una baja de $ 85 -moderó la caída inicial de $100- con relación al cierre preelectoral, pasadas las 11 de este lunes 27/10, día después de la victoria del gobierno nacional en las elecciones legislativas.

En tanto, el dólar mayorista operaba en $ 1.345 y $ 1.355 para ambas puntas. En tanto, el MEP se ubica en $ 1.390 y el Contado con Liquidación en $ 1.410. Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $ 1.380 y $ 1.420 para ambas cotizaciones.

Acciones volando

Los bonos de la deuda pública mostraban subas de hasta 25% en el inicio de las operaciones. Este aumento fuerza una baja del Riesgo País a la zona de 600 puntos.

Los bonos globales en dólares ganaban hasta 25% mientras los ADRs argentinos en Wall Street tocaban casi 50%.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subía 20% en pesos.