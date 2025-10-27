Batacazo electoral de La Libertad Avanza: hasta dio vuelta la elección en provincia de Buenos Aires

Los resultados casi definitivos de las elecciones 2025.

La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas 2025 para diputados con el 40,84% de los votos, seguido por 24,50% de Fuerza Patria y el 5,12%, escrutadas el 90% de las mesas.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció pasadas las 21 de este domingo 26/10 desde el centro de cómputos en el Correo Argentino, los resultados parciales de las elecciones legislativas con casi el 90% de las mesas escrutadas, dejando en claro que la tendencia era irreversible.

La Libertad Avanza superó el 40% de los votos a nivel nacional y Fuerza Patria no llegó al 25% siendo la peor elección del peronismo en su historia.

Además, LLA se impuso inesperadamente en la provincia de Buenos Aires donde había perdido en las elecciones provinciales de septiembre por 14 puntos. Logró imponerse esta vez con Diego Santilli como 1er candidato a diputado nacional ante Jorge Taiana por una mínima diferencia, pero suficiente para representar una remontada histórica.