Cristina Kirchner acusó a Javier Milei de echar al funcionario que le contó de las coimas de Karina

Cristina Kirchner en el balcón de la vivienda de calle San José

La ex presidenta cuestionó al mandatario tras los allanamientos en Discapacidad y recordó que fue condenada «por no saber» lo que ocurría en su gobierno

La ex presidenta Cristina Kirchner lanzó una dura acusación contra Javier Milei a través de las redes sociales, vinculándolo directamente con el presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La expresidenta recordó su propia condena judicial bajo el argumento de que «una presidenta no podía no saber» lo que sucedía en la obra pública de Santa Cruz.

«Si yo debía saber, vos sí que sabías», afirmó Kirchner en su cuenta de X, dirigiéndose directamente al presidente. La líder de Unión por la Patria citó los audios donde el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, asegura haber informado personalmente a Milei sobre los retornos cobrados a laboratorios para la compra de medicamentos.

Diego Spagnuolo con los Milei

Los allanamientos y la investigación judicial

La publicación de la ex mandataria coincidió con el operativo ordenado por el juez Sebastián Casanello, que incluyó 14 allanamientos en la sede de ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y domicilios particulares de los principales implicados. Según fuentes judiciales, durante los procedimientos se secuestró el celular de Emmanuel Kovalivker y una importante suma de dólares en sobres.

Spagnuolo no fue hallado durante los allanamientos, y su teléfono -considerado pieza clave de la causa- aún no pudo ser secuestrado. Las grabaciones difundidas atribuidas a su voz describen que Karina Milei recibía un 3% de las contrataciones y que Hernán «Lule» Menem también participaba de los retornos, que ascenderían a «de medio palo para arriba por mes».

El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Las acusaciones cruzadas

Kirchner subrayó que las presuntas coimas del 3% que recibirían la hermana del presidente y su asesor son «infinitamente más graves» que las acusaciones por las que ella fue juzgada. «Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal», escribió.

La ex presidenta también destacó los vínculos de Jonathan Kovalivker, uno de los empresarios señalados, con el ex presidente Mauricio Macri, recordando que la Droguería Suizo Argentina fue la principal proveedora de medicamentos del organismo. «Todo tiene que ver con todo», señaló en relación con la trama que mezcla funcionarios actuales y de gestiones anteriores.

El silencio oficial

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha sido hasta ahora el único funcionario en referirse al escándalo, manteniendo una posición cautelosa: «No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Son temas que tiene que investigar la Justicia». Desde la Casa Rosada prevalece el silencio mientras la atención se concentra en el teléfono de Spagnuolo, que podría contener las pruebas más sensibles de la operatoria.

Kirchner también apuntó contra el Poder Judicial, acusándolo de actuar como «instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros» y pronosticando que «cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido».