Demoras y cancelaciones de vuelos por el paro de controladores aéreos

Este viernes, los aeropuertos de todo el país tenrán interrupciones en los despegues debido al plan de lucha de los controladores aéreos por falta de acuerdo en las negociaciones salariales.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el sindicato de controladores aéreos, comenzó un plan de lucha con paros a raíz de la falta de acuerdo en las negociaciones salariales, lo que generará demoras y posibles cancelaciones de vuelos en los próximos días.

Las acciones de Atepsa afectan exclusivamente los despegues, limitando autorizaciones para aeronaves y vehículos en superficie, así como la tramitación de planes de vuelo.

Paro de controladores aéreros: Cronograma de medidas gremiales

Viernes 22 de agosto: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00.

Domingo 24 de agosto: en los mismos horarios, de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00.

Martes 26 de agosto: de 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00.

Jueves 28 de agosto: de 13:00 a 16:00.

Sábado 30 de agosto: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00.

Los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento están exentos de estas restricciones, según aclaró el sindicato.

El paro se produce tras el vencimiento de una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en julio, que no resolvió las demandas salariales de Atepsa. Mientras el gobierno ofreció un aumento del 1% mensual, el sindicato reclama una recomposición salarial más significativa. Las negociaciones siguen en curso, pero hasta ahora no hay acuerdo.

En un comunicado, el sindicato expresó: “Tras agotar la conciliación obligatoria y ante la negativa oficial a presentar una oferta salarial adecuada, iniciamos un cronograma de medidas legítimas desde hoy, 22 de agosto, cumpliendo con todos los requisitos legales”. Atepsa subrayó que estas acciones buscan defender los derechos laborales de sus trabajadores.

Impacto en los viajeros

Los pasajeros con vuelos programados deben contactar a sus aerolíneas para confirmar el estado de sus itinerarios, ya que las restricciones podrían generar demoras o cancelaciones. Estar atentos a los horarios afectados será clave para minimizar inconvenientes.

Mientras el diálogo entre el sindicato y el gobierno continúa, el sector aéreo permanece en alerta. Los viajeros deben tomar precauciones y verificar sus vuelos para evitar sorpresas.

Con información de agencia Mundo Gremial