Cristina Kirchner contra Milei por la denuncia de ANSES: “Sos igual de casta que Macri”

Tras la denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei en su contra, la expresidenta Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones y calificó la presentación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como una “maniobra de persecución política”.

“Sos un cachivache, no sólo negas lo que decís, sino que borras con el codo lo que escribís con la mano… y, al final, sos igual de casta que (Mauricio) Macri persiguiendo judicialmente a tus adversarios políticos”, fustigó la líder política.

Es que, la expresidenta comparó la acción del actual mandatario libertario con la administración de Mauricio Macri, al señalar que ambos gobiernos buscaron perseguirla políticamente para desviar la atención de otros problemas del país.

En su publicación, la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) cuestionó los fundamentos de la denuncia y defendió la legalidad del cobro del adicional por Zona Austral. En ese sentido, Cristina Kirchner aseguró que su domicilio fiscal y de votación permanecieron en Santa Cruz desde 1976 y que su presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se debió a las funciones públicas que desempeñó durante las últimas décadas.

Al respecto, la exmandataria también mencionó que, tras obtener una sentencia favorable que reconocía su derecho a las asignaciones y el retroactivo adeudado por la gestión macrista, tomó la decisión de renunciar a la exención del impuesto a las ganancias y suspender el cobro del retroactivo en consideración de la emergencia previsional.

En otro tramo de su respuesta, Cristina Kirchner criticó a los funcionarios que llevaron adelante la denuncia, incluyendo al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quienes acusó de operar bajo órdenes directas de Milei y de presentar una acusación sin sustento jurídico.

En esa línea, además de cuestionar la capacidad del presidente Milei para interpretar cuestiones legales básicas, la expresidenta también sugirió que el libertario debería asesorarse mejor antes de realizar acusaciones infundadas e hizo referencia a las polémicas declaraciones del mandatario nacional.

“Te recomiendo, ya que no te gusta leer, que te asesores mejor… y no sólo sobre cuestiones de derecho civil, como el domicilio; sino sobre otros temas que tan recurrentemente citas en torno a la sexualidad y que, te soy sincera, me han comenzado a llamar poderosamente la atención: abuso de menores vinculándolos con la homosexualidad… hasta me acuerdo que has llegado a hablar públicamente de niños en un jardín de infantes encadenados y envaselinados… ¡Un horror!”, remató Cristina Kirchner.

ANSES denuncia a Cristina Kirchner por cobros irregulares de Zona Austral

El gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), denunció a la expresidenta Cristina Kirchner por presunta estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica, acusándola de cobrar bonificaciones por “Zona Austral” pese a residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cuando percibía dichos beneficios.

La denuncia, que fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Julián Ercolini, sostiene que la exmandataria habría presentado declaraciones juradas con datos falsos para percibir el adicional por residencia en el sur del país, específicamente en Río Gallegos, Santa Cruz.

Sin embargo, la ANSES argumentó que, durante ese tiempo, Cristina Kirchner vivió en la Ciudad de Buenos Aires mientras ocupaba cargos públicos como senadora por la provincia de Buenos Aires (2017-2019) y vicepresidenta de la Nación (2019-2023).

Al respecto, el titular del organismo previsional, Mariano de los Heros, declaró que la expresidenta cobró en noviembre de 2024 un total de $35.255.297, de los cuales $6.354.523 correspondían al suplemento por Zona Austral.

En relación con estos montos, el funcionario señaló que lo que cobraba Kirchner era equivalente a “136 jubilaciones mínimas, 388 Asignaciones Universales por Hijo y 21 jubilaciones máximas” y en esa línea, remarcó que permitir la continuidad de estos pagos habría representado una situación de “inequidad absoluta”.

En este marco, el Gobierno nacional solicitó que la ANSES sea reconocida como parte querellante en el caso y presentó pruebas documentales que respaldarían la acusación. Entre las medidas requeridas se encuentran la verificación de la asistencia de Cristina Kirchner en el Senado durante su período como legisladora, la revisión de sus movimientos bancarios a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el análisis de llamadas telefónicas para determinar su ubicación habitual durante el período investigado.

Asimismo, desde el Ejecutivo se demandaron pericias caligráficas sobre las firmas de los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social y pericias contables para calcular el perjuicio fiscal exacto ocasionado. La ANSES también requirió la revisión de los beneficios otorgados a Néstor Kirchner para determinar si él también cobró el suplemento por Zona Austral, pese a haber residido mayormente en la Ciudad de Buenos Aires o en la Quinta de Olivos.

Finalmente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, respaldó la presentación y destacó la importancia de garantizar una administración “transparente” y “austera” en el manejo de los fondos públicos. Por su parte, la ANSES ordenó una auditoría sobre todos los beneficiarios que reciben el suplemento por Zona Austral con el objetivo de verificar que cumplan con los requisitos de residencia efectiva.

Cabe recordar que el adicional por Zona Austral está previsto en la Ley N° 19.485 y sus modificaciones, y solo pueden acceder a él quienes residan en provincias del sur del país, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el Partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de compensar el mayor costo de vida en estas regiones.

Fuente: Diputados Bs. As.