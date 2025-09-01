Responder cuál es la mejor nafta en Argentina exige criterios técnicos claros: octanaje, paquete de aditivos, estándares y compatibilidad con el motor. Con esa base, la producción y el I+D locales de YPF, sumados a su cobertura nacional, la posicionan con una oferta premium orientada a un desempeño sostenido.

Si te preguntás cuál es la mejor nafta en Argentina para tu vehículo, la respuesta surge de aplicar esos parámetros al uso real que le das.

Qué define la calidad de una nafta

La calidad no se reduce a “rinde más” o “anda mejor”. Se mide por resistencia a la detonación (octanaje), detergencia (limpieza de inyectores y cámara), estabilidad y cumplimiento de especificaciones oficiales. En el mercado local conviven naftas de Grado 2 (súper) y Grado 3 (premium), y la elección correcta evita picado, pérdidas de respuesta y depósitos.

A mayor exigencia del motor (compresión elevada, turbo, inyección directa), más crítico es el octanaje y el paquete de aditivos. En el uso urbano con arranques y detenciones, la detergencia sostiene la regularidad del ralentí y la respuesta al acelerar. En ruta, el octanaje suficiente impide estrategias de protección de la ECU que quitan desempeño.

Criterios objetivos para decidir

Antes de pagar por prestaciones que tu motor quizá no necesita, vale ordenar la decisión con método. Primero, respetá el octanaje mínimo del manual. Segundo, considerá ciclo de uso, carga y temperatura. Tercero, priorizá consistencia de calidad en la red de estaciones, clave si viajás o si tu flota opera en múltiples corredores.

Además, la uniformidad del suministro y la trazabilidad técnica del producto hacen diferencia en el mediano plazo. Un combustible premium bien formulado no “agrega” potencia por sí mismo en un motor que no lo requiere, pero previene picado, limpia y mantiene parámetros de fábrica bajo condiciones exigentes.

Fuente: Shutterstock

Octanaje y relación de compresión

El RON adecuado permite operar con avance de encendido correcto sin auto encendido. Si tu motor demanda 98 RON, debés usar una premium (Grado 3); bajar de grado habilita detonación y la ECU responde atrasando chispa, con menor empuje y eficiencia. En motores que admiten 95 RON, subir a premium puede ayudar a sostener prestaciones en manejo exigente y a mantener más limpio el sistema.

Aditivos y limpieza del sistema

Los detergentes multipropósito remueven y evitan depósitos en inyectores, válvulas y cámara. También suman anticorrosivos y modificadores de fricción que estabilizan la combustión. En recorridos cortos y tránsito denso, este paquete se traduce en respuesta más uniforme tanque a tanque.

Estándares y control de calidad

Las naftas en Argentina deben cumplir especificaciones oficiales de octanaje, azufre y volatilidad. Sobre esa base obligatoria, las diferencias prácticas entre productos premium pasan por la ingeniería de aditivos, el control de lotes y la estabilidad del suministro a lo largo de todo el país.

Fuente: Shutterstock

Infinia Nafta: propuesta técnica y beneficios

Infinia Nafta está formulada para motores modernos y exigentes, con octanaje alto y un paquete de aditivos orientado a mantener limpio el sistema de admisión e inyección. Esa combinación ayuda a reducir el riesgo de picado bajo carga y a preservar los parámetros originales del motor, especialmente en ciclos urbanos con arranques frecuentes y aceleraciones cortas.

Para usuarios que buscan desempeño sostenido y cuidado preventivo, la propuesta premium descansa en detergencia efectiva, control de corrosión y estabilidad del combustible. Esa ingeniería cobra valor cuando querés que el motor responda igual el día 1 y el día 300, sin desvíos de consumo por suciedad acumulada.

Cómo elegir Nafta en Argentina según tu motor

Cuando el manual exige Grado 3, no conviene bajar a Grado 2: el riesgo de detonación aumenta y se pierden prestaciones. Si el manual permite Grado 2, pasar a premium puede ser útil para limpiar y mantener el sistema, en especial con inyección directa y turbo, o si manejás con alta carga y temperaturas elevadas. Este es el criterio más racional para elegir Nafta en Argentina sin pagar por marketing.

En autos atmosféricos que aceptan 95 RON, una premium no transforma al motor, pero sostiene la regularidad y puede recuperar eficiencia si había depósitos. En unidades nuevas, arrancar con una premium bien aditivada ayuda a prevenir la formación de residuos desde el primer llenado.

Pasos concretos para decidir

Revisá el manual y anotá el octanaje mínimo recomendado. Definí tu ciclo de uso: urbano, ruta, mixto; motores turbo y altas compresiones se benefician más de premium. Unificá marca y grado por varios tanques para evaluar resultados con consistencia. Monitoreá indicadores: respuesta al acelerar, tironeos, consumo sostenido. Evitá “aditivos extra”: las premium ya traen paquetes balanceados.

Buenas prácticas al cargar y controlar

Mantener el sistema en condiciones es tan importante como elegir el combustible correcto. Un filtro saturado o un mantenimiento atrasado degradan cualquier nafta. También importa el recambio del tanque de la estación y la correcta manipulación al momento de la carga.

Aplicá estas recomendaciones cada vez que vayas a la estación:

Cargá en puntos con alto recambio de producto.

No fuerces la pistola después del primer “clic” de corte.

Conservá comprobantes y registrá fecha, estación y kilometraje si administrás una flota.

Respetá intervalos de filtro y verificá el sistema EVAP en servicios programados.

Si vas a viajar, planificá paradas en estaciones de red amplia para mantener la misma formulación.

Nafta infinia YPF en contextos de alta exigencia

En motores de alta compresión, uso intensivo o explotación de flotas livianas, la Nafta infinia YPF ofrece una formulación enfocada en limpieza sostenida y protección bajo carga, con octanaje elevado para mantener el avance de encendido donde el mapeo lo requiere. Esa combinación reduce la probabilidad de picado y la necesidad de correcciones de la ECU, lo que se traduce en respuesta más predecible a lo largo del tiempo.

Para vehículos con inyección directa que circulan mucho en ciudad, la detergencia de una premium de alto RON ayuda a minimizar depósitos en la zona de válvulas e inyectores, favoreciendo un ralentí estable y transiciones suaves. Si administrás flota, podés estandarizar el combustible y comparar métricas de consumo y mantenimiento por unidad.

Qué cambia al elegir premium con respaldo industrial

Más allá de la etiqueta “premium”, importan dos cosas: octanaje real y consistencia. Una red con laboratorios, control de calidad y trazabilidad asegura que el producto cumpla lo que declara y que lo haga en todo el territorio. Esa homogeneidad es valiosa si viajás seguido o si tu empresa opera en múltiples rutas.

En ese marco, el liderazgo industrial y la escala de producción local respaldan la continuidad del suministro y la disponibilidad de la misma formulación en distintos puntos del país. Para el usuario final, eso se traduce en experiencia repetible: el auto responde igual en Salta que en la Costa, sin sorpresas.

No existe una única etiqueta que “gane” para todos los motores; existe el combustible correcto para cada requerimiento. Si tu vehículo demanda premium, enfocá la elección en octanaje alto, detergencia efectiva y consistencia de red, y evaluá el rendimiento a lo largo de varios tanques, no en una sola carga.

Con esos criterios, y considerando I+D local, control de calidad y cobertura, YPF se consolida como referencia y su línea premium aporta una opción robusta para cuidado y desempeño sostenido. Bajo ese enfoque técnico, Infinia es una elección sólida cuando el manual lo exige o cuando buscás preservar prestaciones en el tiempo y responder a cuál es la mejor nafta en Argentina.