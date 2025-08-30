Un e-book escrito por nuestro colega Ernesto Martinchuk describe los problemas más apremiantes que enfrentan a diario los periodistas en sus distintas versiones (escrito, oral, televisivo, digital) y sugiere formas para ejercer, responsablemente, la profesión de periodista.

Mientras presenciamos una influencia cada vez mayor de los medios y redes sociales en la sociedad, este libro contribuye a establecer las normas necesarias para ejercer responsablemente la profesión periodística, -sin poner en riesgo la Libertad de expresión y de prensa- reconociendo su responsabilidad ante el público.

PERIODISMO PARA PROFESIONALES, contiene normas para mostrar respeto por la dignidad, la privacidad, los derechos y el bienestar de las personas contactadas en el proceso de recolección de datos y presentación de la noticia. Los periodistas y los medios de información necesitan más esfuerzos de reflexión sobre los conflictos de interés reales y aparentes.

Manual y Estatuto

Trata este libro, las actividades extra periodísticas que afectan la credibilidad del profesional, el comportamiento de altos ejecutivos y la falta de protocolos. Además, contiene un Manual de Introducción a la práctica del periodismopara quienes deseen reforzar sus conocimientos, o desde su actividad profesional, deseen ingresar, -con responsabilidad y criterio- a este interesante mundo. También se expone la Ley 12.908 del Estatuto del Periodista Profesional.

Cuando los hombres aspiran a ser Periodistas y no buscan por sí mismos los grandes derroteros capaces de dignificar su misión, se impone que los que están en ella, velen enérgicamente por la salud moral y la capacidad intelectual del grupo. La solución radica en ver el mal y procurar cortarlo para las próximas coberturas.

Se adjuntan los links de las principales tiendas desde donde podrán adquirirlo: