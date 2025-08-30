Periodismo para Profesionales
Un e-book escrito por nuestro colega Ernesto Martinchuk describe los problemas más apremiantes que enfrentan a diario los periodistas en sus distintas versiones (escrito, oral, televisivo, digital) y sugiere formas para ejercer, responsablemente, la profesión de periodista.
Mientras presenciamos una influencia cada vez mayor de los medios y redes sociales en la sociedad, este libro contribuye a establecer las normas necesarias para ejercer responsablemente la profesión periodística, -sin poner en riesgo la Libertad de expresión y de prensa- reconociendo su responsabilidad ante el público.
PERIODISMO PARA PROFESIONALES, contiene normas para mostrar respeto por la dignidad, la privacidad, los derechos y el bienestar de las personas contactadas en el proceso de recolección de datos y presentación de la noticia. Los periodistas y los medios de información necesitan más esfuerzos de reflexión sobre los conflictos de interés reales y aparentes.
Manual y Estatuto
Trata este libro, las actividades extra periodísticas que afectan la credibilidad del profesional, el comportamiento de altos ejecutivos y la falta de protocolos. Además, contiene un Manual de Introducción a la práctica del periodismopara quienes deseen reforzar sus conocimientos, o desde su actividad profesional, deseen ingresar, -con responsabilidad y criterio- a este interesante mundo. También se expone la Ley 12.908 del Estatuto del Periodista Profesional.
Cuando los hombres aspiran a ser Periodistas y no buscan por sí mismos los grandes derroteros capaces de dignificar su misión, se impone que los que están en ella, velen enérgicamente por la salud moral y la capacidad intelectual del grupo. La solución radica en ver el mal y procurar cortarlo para las próximas coberturas.
Se adjuntan los links de las principales tiendas desde donde podrán adquirirlo:
- Amazon: https://www.amazon.com/gp/product/B0FNWJ47N1
- Apple Books: https://books.apple.com/ar/book/periodismo-para-profesionales/id6751581323
- Google Play: https://play.google.com/store/books/details?id=3KuBEQAAQBAJ&gl=ar
- Catálogo: https://autoresdeargentina.com/product/periodismo-para-profesionales-ernesto-martinchuk/