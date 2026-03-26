¿Cuándo es el mundial de la yerba mate?

El mate tendrá por primera vez un espacio de reconocimiento y evaluación a nivel internacional. El Mundial de la Yerba Mate convoca a productores, marcas, especialistas y público en general.

Esta primera edición del Mundial de la Yerba Mate es solo el comienzo. La concepción es de un certamen itinerante que rotará entre ciudades del continente y, por qué no, el mundo, llevando lo mejor de cada región a un encuentro que celebre la yerba mate integrando todas sus formas y expresiones.

El Mundial nace inclusivo: reconoce la excelencia y al mismo tiempo celebra las diferencias de origen, escala y métodos.

No es una competencia, el certamen premia a todos los productos que en su categoría alcancen medalla por puntaje, y destaca a aquellos que obtienen el mejor puntaje por país, tipicidad, molienda, escala y otros factores diferenciales.

El evento

Certamen Internacional (5 y 6 de junio): Más de 20 jurados de 6 países especializados en los productos evaluados evaluarán +150 muestras bajo protocolo a ciegas adaptado de estándares internacionales ya en uso en vinos y destilados.

El nombre desaparece, solo habla el producto. Visual, texturas, olfato y gusto se analizan bajo parámetros objetivos garantizando evaluación basada en calidad sensorial.

El público participa en el Mundial – Fan Fest – (6 y 7 de junio): Presencia de productores, innovaciones (bebidas, gastronomía, blends), degustaciones, Panel de Aceptación del Matero, mesa de influencers y ceremonia de premiación con medallas Gran Oro, Oro, Plata, Bronce y productos destacados.

Beneficios y cuestiones destacadas

Productores y marcas: Evaluación objetiva internacional, devolución técnica, reconocimiento que

trasciende marketing. Medallas validadas que pueden comunicarse en packaging y redes. Contacto

directo con consumidores, prensa y distribuidores.

Industria: Catalizador de mejora continua. Sistema transparente que impulsa innovación, premia

procesos cuidados y visibiliza prácticas productivas y certificaciones.

Público: Descubrir el universo detrás del mate cotidiano. Probar yerbas de distintas regiones, conocer

productores, entender procesos. Transformar la experiencia sin quitarle cercanía.

Lo cotidiano no es trivial. El mate merece el mismo respeto institucional que el vino o el café, sin

elitización. Se trata de ordenar, reconocer y visibilizar. De crear un espacio donde la calidad hable por sí

sola. De mostrar tendencias y la diversidad del mundo de la yerba mate. Posicionar la yerba mate al

nivel de excelencia internacional.

El equipo

Martín Gómez: Ingeniero químico, sommelier creador carrera Sommelier de Yerba Mate, autor «La Yerba Mate: Mitos, Verdades y Chamuyos», cocreador Rueda Aromática y método de cata.

Marcos Francisca: Sommelier, jurado internacional, co-fundador Academia Sommellerie, organizador Argentina Spirit Awards (ASA). , co-fundador Academia Sommellerie con Martin.

Nicolás Geiskko: Especialista en estrategias digitales, activaciones en eventos y comercialización. Creador de contenido con +750.000 seguidores.

Museo del Mate: Sede oficial, exibe la colección de mates más grande del mundo. Es el kilómetro 0 de la

ruta de la yerba mate y fue declarado de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Inscripción muestras: Marzo-Mayo 2026 | 📧 info@mundialyerbamate.com 📱 @mundialyerbamate