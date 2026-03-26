Los cheques rechazados por falta de fondos volvieron a los niveles de la pandemia.

Los cheques rechazados por falta de fondos en el primer bimestre de 2026 llegaron a los niveles similares a los que hubo durante la pandemia de Covid 19, en 2020. Así surge de un informe elaborado por la central de análisis de riesgo crediticio Fidelitas.

El reporte, indica que en diciembre la cantidad de documentos rechazados alcanzó los 97.612, lo que implicó un récord histórico.

En enero fueron 89.352 y en febrero 86.350, muy por encima de la media histórica, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El estudio agrega que “el ratio de emitidos contra rechazados crece más astronómicamente, ya que el cheque físico va siendo un medio de pago menos utilizado con el paso del tiempo, pero sigue aún muy presente en pymes”.

Fidelitas advierte que “la persistencia de estos niveles en los primeros meses de 2026 sugiere que la presión sobre el capital de trabajo de las empresas se mantiene elevada”.

“Mientras la media se mantenía por debajo de los u$s30 millones por mes, en el último trimestre se sextuplicó superando los u$s180 millones”, agregó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas