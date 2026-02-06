Cuánto estará el dólar a fines de 2026 según el REM del Banco Central

El dólar y el Banco Central

El Banco Central difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde las principales consultoras ajustaron sus números tras la polémica por la medición del INDEC.

El mercado anticipa una desaceleración de precios para el arranque del año y un dólar que acompañará el ritmo de la inflación.

El informe consolida las proyecciones de 45 participantes y traza el siguiente escenario para 2026.

Dólar: a cuánto llegará a fin de año

Los analistas pronosticaron una corrección a la baja en las expectativas de corto plazo, anticipando mayor estabilidad cambiaria.

Febrero: Se espera un dólar mayorista de $1.475.

Diciembre 2026: La proyección para el cierre del año ubica al dólar en $1.750.

Evolución: Esto implicaría una suba anual del 20,9%, quedando levemente por debajo de la inflación esperada para el mismo período.

El sendero de precios de la divisa muestra un deslizamiento lento pero constante: $1.502 en marzo, $1.526 en abril y $1.549 en mayo.

Inflación: el freno de enero y el piso del 2%

El REM estimó que la inflación de enero habría sido del 2,4%. De confirmarse, sería la primera desaceleración tras siete meses de subas, quebrando la racha alcista que tocó el 2,8% en diciembre.

Lo que viene: Se espera un sendero gradual a la baja con 2,1% en febrero y 2,2% en marzo.

El quiebre: Recién a partir de abril la inflación volvería a perforar el piso del 2%, ubicándose en 1,9%, para llegar a 1,5% en julio.

Actividad y Tasas

PBI: El mercado se muestra cauto y proyecta un crecimiento económico del 3,2% para todo 2026, aunque el «Top 10» de consultoras redujo esa expectativa al 2,7%.

Plazos Fijos: Se proyecta una tasa nominal anual (TNA) del 31,8% para febrero, con una tendencia descendente que la llevaría al 22% hacia fin de año.

Con información de agencia NA