En un informe anterior realizado por Tejido Urbano se analizó la evolución de la construcción en los principales municipios argentinos entre 2021 y 2025. Ahora, se presentan los resultados de las estadísticas para el primer semestre de 2026.

Tal como se venía observando desde el año pasado, la superficie permisada para construir siguió una tendencia positiva, siendo 9% superior a la registrada en el primer semestre del año pasado, según un trabajo de la Fundación Tejido Urbano.

En la distribución territorial se puede reconocer que este incremento no se dio de manera homogénea. La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano demuestran una dinámica mucho mayor al resto del país, con incremento de 32% y 34% en la superficie permisada.

Por provincias

Las provincias de Neuquén (8%), Salta (32%) y Tucumán (53%) tuvieron un aporte importante al incremento general, mientras que Córdoba (-13%), Mendoza 8-9%), Chubut (-9%) y Entre Ríos (-6%) tuvieron disminuciones.

Dentro de la región metropolitana de Buenos Aires, los partidos con mayor incremento fueron Escobar, Hurlingham, Esteban Echeverría, Pte. Perón, Alte. Brown, Malvinas Argentinas y Cañuelas. Mientras que Avellaneda, Vicente López, Morón, Gral. Rodríguez y Moreno tuvieron menos superficie permisada que el primer semestre del año pasado. En los que se dieron variaciones positivas, el aumento fue de un volumen muy importante.

El área metropolitana de Córdoba tuvo una diferencia negativa de 11%, registrando una tendencia similar en todos los municipios que componen la estadística.

Los casos de Santa Fe y Neuquén

Por su parte, el área metropolitana de Rosario en cambio mantuvo un nivel similar al del año pasado, con una mayor superficie en el caso de los municipios mayores como Rosario (8%), Granadero Baigorria (53%), Villa Gobernador Gálvez (30%), y San Lorenzo (6%), mientras que el resto de los municipios tuvieron disminuciones o se mantuvieron al mismo nivel.

En el área metropolitana de Neuquén-Cipolletti se advirtió que hubo aumentos en los municipios de la provincia de Neuquén, mientras que en los rionegrinos se dieron variaciones negativas.

En términos globales, el tamaño medio de las obras aumentó levemente (6%), pasando de 273 m2 a 289 m2 por permiso.