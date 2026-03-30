Cuatro estrategias claves para que las empresas argentinas bajen costos y ganen competitividad.

En un contexto de tasas elevadas, inflación persistente e incertidumbre cambiaria, las organizaciones comienzan a redefinir su estructura de costos a partir de una mirada integral que combina planificación fiscal, gestión del riesgo, digitalización y eficiencia operativa para sostener la rentabilidad.

En un escenario económico desafiante, marcado por el encarecimiento del financiamiento, la volatilidad macroeconómica y la presión sobre los márgenes, las empresas argentinas están revisando su enfoque tradicional del ahorro.

Aunque la inflación en 2025 fue la más baja en ocho años (31,5% según BBVA Research), la simple reducción coyuntural de gastos resulta insuficiente. Hoy el foco empresarial comienza a desplazarse hacia la generación de eficiencias estructurales que aporten previsibilidad y fortalezcan la competitividad en el mediano y largo plazo.

En este contexto, Grupo Gaman identificó cuatro estrategias clave que permiten a las organizaciones optimizar su estructura de costos sin afectar su capacidad productiva.

1. Planificación fiscal: aprovechar el Régimen de Economía del Conocimiento

La optimización impositiva es una de las formas más directas de mejorar el flujo de caja. Según la Ley 27.570, las empresas que incorporan tecnología o procesos de mejora continua pueden acceder a importantes beneficios fiscales.

Estudios del INTI y de la Secretaría de Economía del Conocimiento señalan que este régimen constituye una de las herramientas más potentes de competitividad para el sector privado.

Entre sus principales beneficios se destacan:

. Reducción de hasta el 60% en el Impuesto a las Ganancias.

. Bono de crédito fiscal del 70% (hasta 80%) sobre contribuciones patronales.

. Eliminación de derechos de exportación para servicios.

El régimen resulta especialmente atractivo para empresas de software, biotecnología, servicios profesionales exportables o industrias que certifiquen normas de calidad.

2. Gestión integral del riesgo

En contextos de alta volatilidad, la gestión del riesgo deja de ser una función financiera aislada para convertirse en un eje estratégico del negocio. Las empresas que adoptan un enfoque proactivo, en lugar de reaccionar ante cada contingencia por separado, logran reducir costos, ganar previsibilidad y tomar mejores decisiones.

El modelo de asesoramiento integral de riesgos permite abordar en forma coordinada dimensiones que habitualmente se gestionan de manera fragmentada: cobertura de seguros, prevención de accidentes laborales, salud ocupacional, gestión del ausentismo y continuidad operativa. Cuando todas esas variables son atendidas por un mismo colocador con visión sistémica, se eliminan duplicaciones, se mejora la información disponible y se reducen los costos totales de la siniestralidad.

Contar con un aliado estratégico que ofrezca a empresas e instituciones una solución articulada permite anticipar riesgos antes de que se conviertan en pérdidas. El resultado es una estructura de costos más eficiente y una organización mejor preparada para operar en entornos inciertos.

3. Inteligencia artificial como aliado estratégico para mejorar la operación

La incorporación de inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que las empresas gestionan sus costos y procesos. Lejos de ser una herramienta exclusiva de grandes corporaciones, su adopción se acelera en organizaciones de todos los tamaños como un recurso clave para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

Aplicaciones como la automatización de tareas administrativas, el análisis predictivo y la optimización de procesos permiten reducir errores, acortar tiempos y disminuir costos indirectos. En áreas como finanzas, atención al cliente, logística y recursos humanos, la IA contribuye a una gestión más ágil y basada en datos.

Además, su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en tiempo real facilita la identificación de desvíos, oportunidades de mejora y patrones de comportamiento que, de otro modo, pasarían desapercibidos. Esto no solo impacta en la reducción de costos operativos, sino también en una mayor capacidad de anticipación frente a escenarios cambiantes.

En un contexto de alta presión sobre los márgenes, integrar inteligencia artificial en la operación diaria deja de ser una ventaja diferencial para convertirse en un factor determinante de competitividad.

4. Gestión estratégica del ausentismo

El ausentismo laboral representa uno de los costos ocultos más relevantes dentro de las organizaciones, impactando directamente en la productividad, la calidad del servicio y el clima laboral.

Una gestión eficiente requiere no solo medir indicadores, sino también implementar políticas preventivas. Programas de bienestar, seguimiento médico, esquemas de trabajo flexibles y mejoras en las condiciones laborales pueden reducir significativamente las tasas de ausentismo.

Según estimaciones del sector, el ausentismo puede representar entre el 3% y el 7% de la masa salarial total, dependiendo de la industria. La implementación de herramientas de monitoreo y analítica de datos permite identificar patrones, anticipar situaciones críticas y optimizar la dotación de personal.

Abordar el ausentismo desde una perspectiva estratégica no solo reduce costos, sino que también fortalece el compromiso de los equipos y mejora el desempeño organizacional en el largo plazo.

“En escenarios de alta incertidumbre, las compañías que adoptan una gestión integral de sus costos —combinando planificación fiscal, gestión del riesgo, digitalización y eficiencia operativa— no solo logran reducir gastos, sino también construir una ventaja competitiva sostenible”, explicó Juan Manuel Manganaro, Fundador y presidente del Grupo Gaman. “El desafío es dejar de ver el ahorro como una respuesta táctica y comenzar a entenderlo como una herramienta estratégica para sostener la competitividad”, concluyó.