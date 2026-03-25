Cumbre entre Milei y Mahiques para reformar el Código Penal con nuevos delitos y más penas

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, definieron avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal. La iniciativa incluirá el endurecimiento de penas, la tipificación de delitos como estafas piramidales, salideras, grooming, motochorros y trapitos.

El sistema penal argentino se encamina a una reforma integral. El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mantuvieron una reunión de trabajo en la Quinta de Olivos en la que definieron avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal. La iniciativa, confirmada por el propio ministro a través de sus redes sociales, buscará actualizar la normativa vigente para dar respuesta a las nuevas modalidades delictivas y reforzar la intervención del Estado frente al crimen.

«Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales», expresó Mahiques en su cuenta personal. El funcionario detalló que el proyecto apuntará a modernizar el esquema penal, con un enfoque en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas.

Modificaciones parciales mientras se redacta el nuevo texto

En paralelo a la redacción del nuevo código, el Ejecutivo trabajará junto al Congreso en una serie de modificaciones parciales. Mahiques explicó que estas reformas incluirán el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. El objetivo es avanzar rápidamente en aspectos urgentes mientras se elabora el texto integral.

El ministro busca introducir cambios sobre la propuesta original impulsada durante la gestión anterior de Mariano Cúneo Libarona, con el objetivo de simplificar su estructura y reducir su extensión. La idea es modificar la base del Código vigente en lugar de sumar artículos, para lograr un texto más técnico, ágil y adaptado a las necesidades actuales del sistema penal.

Los nuevos delitos que se incorporarán

Entre las nuevas figuras delictivas que el Ministerio de Justicia buscará tipificar o reforzar aparecen delitos que en los últimos años ganaron visibilidad en la agenda de seguridad. El proyecto incluirá sanciones para las estafas piramidales, las denominadas «viudas negras», las entraderas y salideras, además de los hechos protagonizados por motochorros.

También se incorporarán delitos vinculados al daño animal, la presencia de armas en cárceles, las picadas ilegales y el incumplimiento de deberes alimentarios, una figura que será agravada. En materia de espacio público, se regularán las actividades informales como los «trapitos».

La iniciativa pondrá especial foco en conductas vinculadas al grooming y al abuso sexual infantil, delitos que en los últimos años generaron una creciente preocupación social. También se abordarán cuestiones migratorias, con nuevas herramientas para el control de fronteras.

Crimen organizado, narcotráfico y delitos digitales

El nuevo Código Penal contemplará un esquema específico para el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, delitos que requieren herramientas procesales diferenciadas. En materia de delitos económicos, se incorporarán prácticas como el lavado de dinero con activos virtuales, la manipulación de precios y el uso indebido de información privilegiada.

La reforma también pondrá el foco en los ilícitos informáticos y financieros, en línea con las nuevas modalidades delictivas que surgieron con la digitalización de la economía. A su vez, el Ministerio deberá avanzar en la adecuación de normas sobre propiedad intelectual, patrimonio cultural y protección de la fauna, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

La centralidad de las víctimas

Uno de los ejes del proyecto es la mayor centralidad de las víctimas dentro del sistema penal. Mahiques anticipó que se buscará reforzar su rol en el proceso judicial, garantizando una respuesta más efectiva del Estado frente a los delitos que las afectan.

El anuncio de la reforma integral del Código Penal se suma a otras iniciativas del oficialismo en materia de seguridad, como la reciente sanción de la Ley de Modernización Laboral y el avance en el Régimen Penal Juvenil. Con esta cumbre en Olivos, el Gobierno confirma que la reforma del sistema penal es una de las prioridades de su agenda legislativa para los próximos meses.