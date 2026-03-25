Más despidos: Bahco deja de producir y desvincula a 40 trabajadores

Bahco anunció formalmente que indemnizará a 40 trabajadores en Santo Tomé, Santa Fe y se concentrará en las área comerciales y de logística y no producirá herramientas.

La empresa SNA Europe Argentina, titular de la fábrica de herramientas Bahco en la ciudad de Santo Tomé, anunció oficialmente su decisión de discontinuar la actividad en esa planta industrial. La novedad se conoció a través de un comunicado de prensa de la compañía.

A partir de esa decisión empresarial, la sede de Santo Tomé dejará de producir para concentrar su actividad exclusivamente en las áreas comerciales y de logística. Eso implicará una reducción en la planta de trabajadores.

Sustentabilidad

Según trascendió, la medida que tomó SNA Europe Argentina afecta a unos 40 colaboradores quienes fueron notificados de la situación el miércoles pasado.

En el comunicado, la empresa expresó que «las operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad” desde la sede en Santo Tome.

De esa forma, según la firma “se garantiza el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino».

“Esta decisión responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico. En ese marco, la producción será transferida a otras plantas del grupo», subrayó la firma

Finalmente, la empresa expresó en documento difundido hoy: «En SNA Europe creemos firmemente que el respeto por las personas y la integridad son valores fundamentales de nuestra compañía. Por ello, la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes y llevará adelante este proceso con el máximo respeto por sus colaboradores», concluye el texto.