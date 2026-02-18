Del Caño explotó contra Lemoine: “Cobras 5 millones y te vas a de vacaciones a Miami”

En medio del debate en un plenario de comisiones, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño fustigó este miércoles duramente a su par de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, luego de que la libertaria lo interrumpiera con burlas y calificara de “falsos” sus argumentos en contra de la reforma laboral.

“Creyeron que iban a sacar el 50% del salario a una persona que tiene cáncer. Defienden esas brutalidades”, arrancó el legislador opositor.

En ese momento, Lemoine empezó a tomarse la cabeza y a farfullar reproches con la intención de dejar en ridículo al izquierdista.

A pesar de que la diputada oficialista se encontraba a varios metros de distancia, Del Caño se percató de los gestos sarcásticos y a carcajada limpia de Lemoine, y le contestó a los gritos.

“Esta forma atropellada para que la gente ni se entere de lo que van a sacar… Qué miedo tienen de debatir… No sé de qué te reís. Vos porque no tenés problemas”, le espetó a Lemoine, que no dejó de reírse burlonamente.

“Es falso hermano, es falso”, le devolvió Lemoine durante el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, y Presupuesto y Hacienda.

Del Caño siguió: “Vos podés hacer las vacaciones con tus hijos en Miami, pero a la gente le van a sacar las vacaciones de unos días en la costa con su familia”.

“En Cuba, andate a Cuba, andate a Cuba”, retrucó Lemoine, recurriendo a la fácil asociación entre izquierda y la isla caribeña.

Al dirigirse a Lemoine en estado de crispación, Del Caño insistió en que con la reforma laboral “vos se las vas a sacar (las vacaciones) y vos cobrás cinco millones de pesos así que no me vengas a agitar”.

Y agregó: “Nosotros estamos para defender a los trabajadores. Andate vos que vas a Miami. Los trabajadores no pueden tener vacaciones, no les van a pagar horas extras. Vos que cobrás millones de pesos y querés votar eso y que nadie lo sepa. De ninguna manera”, estalló del Caño.

Ante el pedido de explicaciones sobre los supuestos viajes a la ciudad del estado norteamericano de Florida, Del Caño reafirmó que algunos diputados del oficialismo “se van de paseo a Miami tres, cuatro o cinco veces al año”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas