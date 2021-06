“Máximo (Kirchner), no quiero ningún acuerdo con Sergio Massa”

“Massa representa a la Embajada de Estados Unidos y no estamos presos para ese fin”, dijo D’Elía que también adelantó que junto con Alicia Castro, Juan Ramos Padilla, Amado Boudou, Gerardo Ferreyra, Fernanda Vallejos, Artemio López y “Cachorro” Godoy, presentarán un documento para proponer una alternativa frente a las PASO 2021.

A continuación, reproducimos el editorial de Luis D’Elía de este jueves 3/6 en Radio Libre:

Es llamativo que Cavallo, felicite a nuestro Ministro de Economía, Guzmán, por el esfuerzo puesto en el equilibrio de las cuentas fiscales, esto se llama ajuste. Ajuste sobre el gasto social, sobre el gasto con los pobres, con los jubilados, los trabajadores. Y esto pone de manifiesto algo que está ahí presente en la base social del Kirchnerismo, hoy tenemos profundas diferencias, por derecha y por izquierda. Ahí están Randazzo y Donda intentando armar por derecha, fórmulas al servicio de Cambiemos, lo harán por dentro, lo harán por afuera, realmente no lo sé.

Por el medio, por la vereda del acuerdo Máximo Kirchner-Sergio Massa, irán Martín Isaurralde y Victoria Tolosa Paz e intentarán llevarnos a todos a patadas en el culo por ese camino. Hay otros que intentaremos buscar otra cosa, buscar alternativas, salvar al Kirchnerismo. Y estaremos bregando por la posibilidad de construir alternativas.

Les voy a contar un chimento barato de barrio, el otro día nos juntamos un grupo de compañeros/as que mañana estaremos produciendo un documento. Allí está Alicia Castro, Juan Ramos Padilla, Amado Boudou, Gerardo Ferreyra, Fernanda Vallejos, Artemio López, “Cachorro” Godoy y Luis D’Elía. Estamos ahí, pensando, viendo qué hacemos. La verdad, Alicia no está de acuerdo, y debo ser honesto, pero saben cómo me gustaría que tengamos una fórmula, que encabezaran Alicia Castro y Juan Ramos Padilla.

¿Y saben que? Tengo un sueño superior todavía, que tengamos, ayer que se confirmó el corrimiento por 30 días de las PASO a septiembre y a noviembre, que tengamos PASO democrático en el Frente de Todxs.

Si tienen que haber tres listas que compitan, que compitan. Que compitan Randazzo-Donda; Martín Isaurralde-Victoria Tolosa Paz y, ojalá que podamos hacer Alicia Castro-Juan Ramos Padilla.

Alicia no quiere, y tiene razón porque son muchos los riesgos, muchas las situaciones. Pero el otro día pensaba en los grandes de nuestra Patria y decía San Martín cruzó los Andes en una camilla, volaba de fiebre, estaba re enfermo y el tipo no puso reparo alguno y encabezó el Cruce de los Andes.

El “Che” hizo toda su campaña revolucionaria, en Cuba y en Bolivia asfixiado por el asma.

Evita, terminó con un cáncer muriendo a los 33 años y entregándolo todo por los pobres y los trabajadores. Cuando hay necesidades revolucionarias, cuando hay esencia revolucionaria, qué importa uno. Lo único que importa es la Patria y el Pueblo, nada más.

Tenemos profundísimas diferencias, ahora por otro lado, tenemos la gran obligación de no romper la unidad. Yo no quiero que este Frente se rompa. Pero para que no se rompa, debe ser democrático y debe permitir que todos se expresen. Y en esto tenemos una gran ayuda.

Estas elecciones son a legisladores nacionales, provinciales y municipales. Entonces, Randazzo-Donda pueden sacar 3 puntos; Insaurralde-Victoria Tolosa Paz pueden sacar 10 y Alicia Castro-Ramos Padilla pueden sacar 15 y después armar un sólo bloque que sea Frente de Todxs.

Yo no quiero ir al ajuste, yo se lo digo con todo respeto, porque es el hijo de un amigo al que todos lloramos y lloraremos siempre que es Néstor Kirchner y lo recordaremos con el corazón. Le quiero decir a Máximo que no quiero ir a ningún acuerdo con Sergio Massa. Vos ya tenés un acuerdo, es legítimo que lo hagas y respeto el acuerdo.

Para mí Sergio Massa es la Embajada de los Estados Unidos, es retroceder 20 años en la historia y nosotros no trabajamos para eso, no estamos presos para eso. Hace tres años que estoy perseguido, pudriéndome en la cárcel y

la verdad, Máximo, no es para esto, no es para terminar con Sergio Massa. Un tipo pedorro, que tardó 20 años en recibirse de abogado. Un tipo que hace un mes lo visitaban los enviados de Estados Unidos y él los recibe con una cena en su casa prometiendo la deskirchnerización del peronismo.

No voy a ir ahí, Máximo Kirchner.

Y sabés que, siento que lo hago en salvaguarda del Kirchnerismo, vos no sé en salvaguarda de quienes lo hacés.

Quiero que tengamos debate público, abierto, que podamos debatir ideas. El Frente de Todxs no tiene ámbito de discusión, yo no voy a romper el Frente para hacerle la fiesta a la derecha macrista, pero por otro lado, me voy a romper el alma para que en el Frente de Todxs haya reglas democráticas, reglas claras, abiertas, donde todos seamos respetados, donde nadie sea excluido ni castigado por plantear sus posiciones.

Ojalá que en las PASO podamos definir quiénes son nuestros candidatos: Randazzo-Donda; Insaurralde-Victoria Tolosa Paz y ojalá que podamos convencer a Alicia Castro de que quiera encabezar nuestra lista acompañada de Juan Ramos Padilla.

Lo mío es imprudente, puede ser. Lo mío es loco, y puede ser.

Ahora en esta radio, no hay pauta, acá nadie nos tapa la boca con billetes. Esta es una Radio libre, revolucionaria que está al servicio de la militancia, al servicio de la verdad, al servicio de los mejores intereses de la Patria y del Pueblo.

Esta radio es clandestina y menesterosa pero siempre abrazados a la verdad revolucionaria.