Denuncian que JetSMART despide personal argentino y lo reemplaza por extranjeros

La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSMART (ASTJ) denunció que la compañía aérea despidió de manera directa, sin aviso ni causa, a trabajadores argentinos con antigüedad, mientras incorpora personal extranjero para cubrir las mismas funciones.

“Rechazamos los despidos injustificados y el modo en que fueron ejecutados: sin telegramas, sin comunicación formal y con citaciones personales donde los empleados fueron desvinculados en el momento. No hay motivos operativos ni económicos que lo justifiquen”, expresó Diego Bitschin, secretario general de la ASTJ.

El Decreto 378

Desde el gremio señalaron que las desvinculaciones se producen en plena transición del Decreto 378/25, normativa que ya implicó una reducción de los tiempos de descanso y un aumento de la carga laboral para las tripulaciones.

“Mientras se aplican nuevas reglas que exigen más trabajo y menos descanso, la empresa decide echar personal con experiencia y reemplazarlo por trabajadores extranjeros y contratos temporarios. Esto no solo es injusto, sino que pone en riesgo la seguridad operacional”, advirtió Bitschin.

La ASTJ denunció además que JetSMART mantiene sin resolver el reclamo salarial pendiente desde febrero, y que “en lugar de cumplir los compromisos asumidos, avanza con medidas que vulneran derechos básicos”.

“Estamos viendo cómo se reemplaza empleo argentino estable por mano de obra extranjera y precaria. No hay justificativo para reducir dotación cuando la operación está sostenida a base de sobrecarga y fatiga”, agregó.

Medidas de fuerza

Finalmente, el sindicato confirmó que se adoptarán medidas de fuerza hasta que la empresa reincorpore a los trabajadores despedidos y restablezca un diálogo real y transparente con la representación sindical.

“Defender los puestos de trabajo argentinos es también defender la seguridad aérea y la dignidad laboral. No vamos a permitir despidos arbitrarios ni reemplazos encubiertos bajo el argumento de eficiencia”, concluyó Bitschin.

Con información de agencia Infogremiales