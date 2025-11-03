Las boletas de la luz llegarán con aumento mayor a la inflación y mensualmente

El ENRE estableció un nuevo sistema de facturación mensual para Edesur y Edenor mientras aplica subas tarifarias del 3,6% que superan la inflación

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso un cambio histórico en el sistema de facturación de Edesur y Edenor, eliminando el formato bimestral vigente desde 2016 para implementar un cobro mensual que coincida con el consumo real registrado en los medidores. La medida, establecida mediante la Resolución 730/2025, se aplica simultáneamente con aumentos tarifarios del 3,6% que superan la inflación esperada.

El nuevo sistema de facturación

A partir de este lunes, las distribuidoras deberán reflejar cada mes el consumo exacto registrado en los medidores, abandonando el mecanismo anterior que dividía el consumo de dos meses en dos facturas mensuales. Según el organismo regulador, ese sistema generaba «confusión» y un «desfase temporal» entre el consumo real y el monto cobrado, lo que complicaba el control del gasto familiar.

El ENRE indicó que la facturación mensual permitirá a los usuarios un mejor seguimiento de su economía y de sus hábitos de consumo, brindando una «señal más clara y oportuna» del uso de energía. Durante la etapa de adaptación, las empresas deberán ofrecer planes de pago sin interés por los ajustes derivados de la transición.

Los aumentos tarifarios

A través de las resoluciones 744/2025 y 745/2025 publicadas en el Boletín Oficial, el ENRE estableció nuevos cuadros tarifarios con efecto desde el 1 de noviembre. Edenor aplicará un aumento del 3,6% respecto a octubre, mientras Edesur incrementará sus tarifas en un 3,53%. Las subas impactan en todos los usuarios residenciales, sin importar el nivel de segmentación por ingresos.

Según fuentes oficiales, la Secretaría de Energía de la Nación atribuyó el incremento al traslado del encarecimiento del dólar y a los costos de distribución y transporte. Estos ajustes se producen en un contexto donde la inflación mensual se ubica por debajo de estos porcentajes, representando un aumento real en las tarifas eléctricas.

Transición y protección a usuarios

El artículo 12 de la resolución establece que los saldos remanentes de la transición no podrán tener anticipos ni recargos y deberán dividirse, como mínimo, en dos facturas consecutivas, bajo la leyenda «Ajuste migración mensual». El organismo regulador prohibió a las empresas aplicar sanciones o cortes de suministro por falta de pago durante este período.

El ENRE exigió a las compañías implementar un plan de comunicación «claro y comprensible» para informar los alcances de la nueva metodología y aclaró que los costos operativos adicionales correrán por cuenta de las distribuidoras. «La autorización no implica reconocimiento en tarifa de mayores gastos», advierte el artículo 13 de la resolución. El organismo también rechazó el pedido de Edesur y Edenor para quedar exentas de sanciones por facturación estimada, instándolas a cumplir con la lectura real de los medidores.