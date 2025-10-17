El Tesoro de los EEUU volvió a comprar pesos para ayudar a Milei pero el dólar sigue subiendo

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que volvió a comprar pesos argentinos para sostener la cotización del dólar hasta las elecciones del 26/10.

Minutos antes de la apertura de los mercados en Argentina, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, publicó un tuit donde contó que había comprado pesos el jueves y que está «monitoreando«.

«El Tesoro está monitoreando los mercados” advirtió Bessent y agregó: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.

Comprando pesos

En su mensaje en redes sociales, Bessent confirmó que el Tesoro norteamericano está retirando pesos mediante la venta de dólares en el mercado spot y a través de lo que se denomina «blue chip swap» que es un intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas de primera línea.

Las «blue chip» son acciones de empresas de América latina de muy buena calificación y reputación. Se trata de empresas regionales de primer nivel lo que asegura liquidez en el mercado.

En Argentina estarían dentro de ese grupo YPF, Transportadora Gas del Sur, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Loma Negra, MercadoLibre, BBVA Argentina y Telecom Argentina, según Ambito.com.

Suba del dólar

El tuit de Bessent no sirvió para calmar la demanda de dólares en Argentina y el dólar oficial abrió en alza este viernes al cotizar a $1.455 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, tras una suba de $30.

Por su parte, el dólar blue llegaba a los $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.