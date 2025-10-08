Despidos ahora en Frigorífico Euro y hay protestas y tensión

Hubo 47 despidos en el frigorífico Euro ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe lo que generó un fuerte conflicto gremial y protestas.

El sector cárnico de la región atraviesa un nuevo foco de conflicto. En las últimas horas, el frigorífico Euro, ubicado en Villa Gobernador Gálvez, despidió a 47 trabajadores, lo que generó una fuerte protesta frente a las instalaciones de la empresa y la intervención del Sindicato de la Carne, en el marco de una crisis generalizada.

Desde el gremio señalaron que la situación “es insostenible” y denunciaron que la compañía intenta pagar solo entre el 25 y el 40 por ciento de las indemnizaciones correspondientes. El delegado gremial, Walter Navarro, confirmó que los despidos se suman a otros seis ocurridos hace dos meses, lo que eleva la cifra total a más de 50 cesantías en un corto período.

“Nos encontramos con un escenario muy preocupante. La empresa no da respuestas y pretende avanzar sobre derechos básicos de los trabajadores”, advirtió Navarro, quien reclamó la reincorporación inmediata de los despedidos o, en su defecto, el pago íntegro de las indemnizaciones establecidas por ley.

Frigorífico Euro: Rige la conciliación obligatoria

El conflicto se encuentra actualmente bajo el paraguas de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, que se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre. En ese marco, las partes volverán a reunirse el lunes próximo, aunque desde el sindicato adelantaron que de no haber avances retomarán el plan de lucha con un paro y una movilización por las calles de la ciudad.

La situación del frigorífico Euro se suma a la de otras plantas de la región, como Swift, donde también se registraron alrededor de 80 despidos y conflictos laborales en curso. Desde el Sindicato de la Carne alertaron que “el problema de fondo está en la política económica del Gobierno nacional, que destruye el consumo interno, habilita importaciones y deja a los trabajadores a la deriva”.

“Los frigoríficos están funcionando al 50 o 60 por ciento de su capacidad, sin ventas, sin crédito y con salarios cada vez más deteriorados”, agregaron desde la organización sindical.

Mientras tanto, los 47 trabajadores despedidos siguen firmes frente a la planta de Villa Gobernador Gálvez, a la espera de una solución que devuelva tranquilidad a sus familias y estabilidad a una actividad clave para la economía regional.

Con información de agencia Mundo Gremial