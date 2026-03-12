Despidos sin freno: Lumilagro echó a 170 trabajadores y fabrica termos en China

Tras una caída de ventas del 50%, Lumilagro despidió a 170 trabajadores y comenzó a importar. Además fabrica en China.

Lumilagro deja de fabricar y se dedica a importar, por eso necesita menos personal. La empresa fundada en 1941 cambió todo desde que asumió Javier Milei y tras una caída de ventas del 50% desvinculó a 170 trabajadores y se quedó sólo con 50.

«En 2022 teníamos 220 trabajadores, pero en los últimos dos años tuvimos que reducir el plantel y 170 personas se fueron con retiro voluntario, fue un proceso dolorosísimo. Hoy nos quedamos con 50 personas directas y 50 indirectos. Todos veían la situación, había bajado mucho el volumen demandado. Lloré al despedir a algunos trabajadores que me conocían desde los 5 años, pero entendieron que era por el futuro de la empresa», explicó Martín Nadler a IProfesional.

La empresa aduce a una ola importadora y de contrabando alimentada por la gestión libertaria. «Por todo esto, en nuestra planta de Tortuguitas ya no fabricamos termos de vidrio y bajamos a la mitad la fabricación de termos de acero que hacemos desde hace 20 años», explicó.

Aunque la determinación implicó la pérdida de 170 puestos de trabajo directos, no se trata de algo irreversible: «Si vuelve a ser conveniente fabricar en Argentina, lo volveremos a hacer. Si sube el dólar me puede convenir volver a fabricar», argumentó Nadler.

Importación y fabricación en el exterior

En concreto Lumilagro ahora trae las ampollas de vidrio de India y Vietnam y los termos de acero los fabrica en China.

En la planta de Tortuguitas, fabrican algunos termos de acero y se dedican a personalizar termos y botellas térmicas con serigrafías de cuadros de fútbol y con personajes de Disney, se asociaron hace un mes. Están analizando si las botellas térmicas las fabrican acá o las siguen importando.

